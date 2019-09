130 Genkenaren mogen mee investeren in grootste zonnedak van België Lien Vande Kerkhof en MMM

17 september 2019

17u24 0 Genk 130 medewerkers van ArcelorMittal Genk krijgen sinds gisteren de kans om mee te investeren in en installatie van ruim 27.000 zonnepanelen op de site in Gent. Het staalbedrijf heeft hiermee het grootste zonnedak van België.

Voor Eneco die de zonnepanelen heeft geplaatst, is het meteen het grootste project ooit. De energieleverancier helpt hiermee ArcelorMittal Belgium nog meer te verduurzamen. De stroom die de zonnepanelen opwekken, zal ArcelorMittal gebruiken voor zijn productie in Gent. Ruim 5.000 medewerkers krijgen ook de kans om mee te investeren in de zonnepanelen en kunnen zo van de opbrengst te genieten. Die kans krijgen ze via crowdlending aangeboden, een lening waarbij de medewerkers voor 6 jaar geld uitlenen aan Eneco. Ze krijgen voor hun investering een gegarandeerd brutorendement van 4 procent. Elke medewerker kan tussen 250 euro en 1000 euro lenen aan ArcelorMittal Belgium voor het zonnedak. De 130 Genkenaren hebben ongeveer een maand de tijd om over het aanbod na te denken.