13-jarige zoon van beruchte Limburgse familie na 42 dagen ontvoering vrijgelaten: “Plots kwam hij thuis aangewandeld” Patrick Lefelon & Birger Vandael

01 juni 2020

09u06 200 Genk Een 13-jarige zoon van een beruchte familie in Genk is na 42 dagen ontvoering vrijgelaten. Te voet stond hij plots terug thuis. De federale politie Limburg heeft vannacht zeven verdachten opgepakt voor verhoor. De bende had de jongen ontvoerd voor losgeld. Meer dan honderd mensen werkten mee aan het onderzoek. Of er losgeld is betaald en om welk bedrag het gaat, wordt niet meegedeeld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“In de nacht van 20 op 21 april vond in Genk de gewelddadige ontvoering plaats. Gemaskerde mannen braken binnen bij de getroffen familie en namen het kind met geweld mee”, vertelt procureur van het Limburgse parket Guido Vermeiren. “Het onderzoek werd gevoerd door de Federaal Gerechtelijke Politie Limburg in samenwerking met de collega’s uit Antwerpen, de speciale eenheden en politiezone CARMA. Meteen na de ontvoering werd er met 25 mensen 24 op 7 gewerkt. Op bepaalde momenten werkten tot honderd mensen mee aan het onderzoek.

Internationaal was er een goede samenwerking met Nederlandse, Franse en Amerikaanse justitiële en politionele autoriteiten. Dit omdat aanvankelijk niet duidelijk was op welk terrein de ontvoering plaatsvond. “Het kind levend terugkrijgen, was voor ons altijd het belangrijkste", zegt Vermeiren. De toestand waarin hij vastgehouden werd, kon niet worden verduidelijkt.

De familie van wie het zoontje ontvoerd werd, was in het verleden betrokken bij drugsonderzoeken. De eerste piste waaraan het Limburgse parket dacht toen de jongen begin april werd ontvoerd, was dan ook aan een afrekening in het drugsmilieu. Bendes ontvoeren vaker (familie-)leden van een andere bende wanneer een partij drugs verloren gaat, en er een schadevergoeding wordt geëist. Momenteel werd nog niet bevestigd dat het om een onderzoek in het kader van drugs gaat.

Tweemaal teken van leven

In het geval van de 13-jarige Limburgse jongen ziet het ernaar uit dat het om een zuivere criminele ontvoering om losgeld gaat. De jongen werd in het ouderlijk huis in Genk op gewelddadige wijze meegenomen door een bende gemaskerde en gewapende mannen. Wekenlang is er tussen de ontvoerders en de familie van de jongen onderhandeld. De politie heeft niet mee onderhandeld over geld. Tweemaal werd er een teken van leven gegeven van de ontvoerders. Dat resulteerde zondagnacht in een oplossing. Hoeveel losgeld betaald is, wordt niet gecommuniceerd. De jongen werd uiteindelijk vannacht iets voorbij de klok van middernacht vrijgelaten. Hij werd met een wagen tot dicht bij zijn ouderlijk huis gebracht. Daar kwam hij vervolgens in gezonde toestand aangewandeld.

Meteen na de vrijlating werden in Antwerpen en Limburg zeven verdachten opgepakt voor verhoor. Zij zullen vandaag en morgen voor de onderzoeksrechter verschijnen. Later wordt duidelijk of deze personen zullen worden aangehouden. Daarnaast vonden twaalf huiszoekingen plaats in onder meer Antwerpen (vier in totaal) Maaseik, Houthalen en Zutendaal. Dat gebeurde tussen 1 en 6 uur. Het kind en zijn familie kregen meteen psychologische en fysieke bijstand. “Hij toonde zich mentaal zeer sterk en heeft ons positief verrast met zijn instelling”,zegt Kris Vandepaer (49), gerechtelijk directeur van de federale politie.

Langstdurende ontvoering

De zaak is daarmee, behalve de zaak-Marc Dutroux, de langstdurende ontvoering in de Belgische geschiedenis. De Limburgse jongen is tien dagen langer vastgehouden dan Anthony De Clerck die in februari 1992 werd ontvoerd en 32 dagen in handen was van de daders. De federale politie Limburg en het Limburgse parket handelden met grote voorzichtigheid om het leven van de jongen niet in gevaar te brengen. Dat verklaart mee waarom de ontvoering pas zondagnacht werd opgelost.

Aan enkele journalisten, waaronder deze van Het Laatste Nieuws/HLN.BE, werd gevraagd de ontvoering stil te houden om de jongen niet in gevaar te brengen. Dat embargo werd nageleefd, tot tevredenheid van het Limburgse parket.