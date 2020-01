11 onaangekondigde ontslagen bij Sumitomo Bakelite opnieuw ingetrokken Lien Vande Kerkhof

07 januari 2020

17u27 0 Genk De 11 ontslagen bij Sumitomo Bakelite Europe zijn door de directie na overleg met de vakbonden weer teruggetrokken. Het personeel had het werk vanaf maandagochtend spontaan neergelegd omdat de ontslagen zonder overleg met de vakbonden zouden zijn uitgevoerd.

“Het conflict is opgelost en de ontslagen werknemers worden terug in dienst genomen. Het sociaal overleg wordt de volgende weken verder opgestart om naar andere besparingsmaatregelen te zoeken. Dat is de doelstelling van de Japanse eigenaar, maar het moet met respect voor sociale dialoog gebeuren”, zegt EddyKellens van het ACV. De vakbonden en directie hebben een getekend akkoord dat de 11 ontslagen onmiddellijk worden ingetrokken. De werknemers zijn intussen ingelicht op een personeelsvergadering. De staking zal dinsdag om 15 uur worden opgeheven.

Arbeiders van zowel de ochtend-, namiddag, avond- als nachtploeg legden maandag het werk neer. Ook de ochtendploeg van dinsdag 11 onaangekondigde ontslagen bij Sumitomo Bakelite opnieuw ingetrokkenging niet aan de slag. Sumitomo Bakelite Europe NV is gespecialiseerd in het produceren van fenolharsen en polyester. Het moederbedrijf bevindt zich in Japan. Het bedrijf in Genk telt zo’n 140 werknemers, waarvan ongeveer evenveel productiearbeiders als bedienden.