1000ste versmarkt in de Vennestraat Lien Vande Kerkhof

15 juli 2019

18u28 0 Genk Al bijna twintig jaar kan je op zaterdagvoormiddag inkopen doen op de versmarkt in de Vennestraat. Komende zaterdag is de duizendste editie een feit en dat laat Stad Genk niet zonder het nodige feestgedruis aan zich voorbij gaan.

“Wat in het jaar 2000 begon met maximum twintig kraampjes ter hoogte van de oude cinema, is uitgegroeid tot een waar begrip in de regio,” zegt Fabio Di Gesualdo, marktverantwoordelijke van de stad.

Hoewel je er bijvoorbeeld ook textiel- of bloemenkraampjes vindt, draait de versmarkt hoofdzakelijk rond eten. “Iedereen weet dat je op de versmarkt van het hele Middellandse Zeegebied kunt proeven en dat spelen we deze keer extra uit.” De boel wordt dan ook Zuiders opgezweept door een Latinoband.

Daarnaast brouwen de allerkleinsten hun eigen frisdrank in het smaaklabo en geeft onder andere Steffi Vertriest van NjamTV een uitgebreide kookworkshop over gezonde voeding. “En als kers op de taart deelt de stad duizend gratis consumptiebonnen uit. Wie daar het fijne van wil weten, neemt best een kijkje op onze Facebookpagina.”

GeSmaakt, de 1000ste versmarkt vindt plaats op zaterdag 20 juli van 8.00 tot 13.30 uur. Er is gratis ondergrondse parking op de C-mine.