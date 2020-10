1 op 5 bestuurders geflitst tijdens flitsmarathon in Genk en Houthalen-Helchteren MMM

08 oktober 2020

18u56 0 Genk Politiezone CARMA nam woensdag deel aan de nationale flitsmarathon. De flitswagen werd tussen 6 en 21 uur ingezet op vijf locaties in Genk en Houthalen-Helchteren. Het resultaat was opmerkelijk.

In totaal passeerden 1.355 voertuigen de snelheidsmeter. Ondanks de aangekondigde actie reden 292 of 21,5 procent van hen toch te snel. Die bestuurders mogen binnenkort een proces-verbaal in de bus verwachten.