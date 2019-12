1 Miljoen euro subsidie voor lokaal woonbeleid in Genk, As, Zutendaal en Oudsbergen Lien Vande Kerkhof

30 december 2019

18u36 0 Genk De Intergemeentelijke Samenwerking Lokaal Woonbeleid GAOZ krijgt de komende zes jaar een klein miljoen van de Vlaamse regering. Met de subsidie voeren de vier gemeente het verplicht pakket aan taken uit dat Vlaanderen hen oplegt en worden er eigen accenten gelegd op renovatie & klimaat, betaalbaarheid en kwaliteit.

“IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ is de samenwerking die op Limburgs vlak de meeste middelen weet binnen te halen”, vertelt schepen van Wonen Alessandro Cucchiara. “De 13 Limburgse IGS’en krijgen samen een totale subsidie van 7,078 miljoen euro. Omdat Wonen Vlaanderen alle gemeenten vanaf 2020 een aantal taken oplegt inzake lokaal woonbeleid, is het nu of nooit voor gemeenten om samen een eigen woonbeleid uit te werken.” Gemeenten zonder een IGS, zoals bijvoorbeeld Hasselt, moeten deze taken op eigen houtje uitvoeren, zonder subsidies. In Genk wil men vooral een inspanning leveren rond betaalbaarheid. “Bij ontwikkelingen waar de gemeente in participeert, willen we concreet inspelen op betaalbaarheid door gerichte instrumenten uit te werken zoals erfpacht, huurkoopformules, een vast aandeel casco-woningen”, aldus Cucchiara.