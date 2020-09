1,7 miljoen euro voor scholenbouw in Limburg Emily Nees

30 september 2020

11u32 0 Genk Vlaanderen trekt ruim 1,7 miljoen euro uit om 15 Limburgse scholenbouwprojecten te financieren. Zo kan onder meer de Vrije Basisschool Sint- Willibrordus in Maasmechelen rekenen op een subsidie om de turnzaal te renoveren en ontvangt het Genkse Atlas College 160.000 euro om een eetzaal en een deel van het dak te vernieuwen.

Vrije Basisschool Sint- Willibrordus in Maasmechelen kan rekenen op 442.000 euro voor de renovatie van de bestaande turnzaal, klassen, het sanitair en een nieuwe gasaansluiting. In Lommel voert de Vrije Basisschool Den Heuvel met 375.000 euro werken uit na aankoop. Vrije Basisschool Nieuwland in Borgloon ontvangt 292.000 euro voor verbouwingswerken. Het Genkse Atlas College Genk 6 en 3 renoveren met 160.000 euro de eetzaal en het dak van T-blok en verplaatsen de ventilatiegroep op het dak van de eetzaal. Ook scholen in Bilzen, Maaseik, Bree, Dilsen-Stokkem, Hoeselt en Heusden-Zolder kunnen rekenen op een subsidie.

”We blijven op die manier inzetten op de vernieuwing en de modernisering van het onderwijs in Vlaanderen en Brussel”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “De investeringen zijn dan ook van groot belang voor de vele leerlingen, leraren en personeelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken”, besluit hij.