Lien Vande Kerkhof

23 augustus 2019

14u42 0 Genk Nood aan een streepje zon of zuiders briesje? Dan volstaat het om je voortaan te verplaatsen naar de Fletserdel in Genk. Zaakvoerders Lidia Paletta en Noureddin Benali investeerden de voorbije jaren nagenoeg een miljoen euro in de metamorfose van hun hotel Atlathis in ZUID: een plek waar warmbloedige Limburgse invloeden samensmelten. Van het interieur dat rechtstreeks uit een zomermagazine lijkt te komen, de gevlochten cactussen tot het aandoenlijke personeel: je waant je voor minder in Griekenland, Turkije, Marokko,...“Of België,” vult Lidia aan. Iets wat de dame aan de bar onderschrijft door snel een Cote d’Ortje naast mijn dampende Italiaanse cappuccino te leggen.

Vervolgens haalt Lidia een zin over haar lippen die ze enkele jaren terug nooit voor mogelijk achtte: “de sluiting van de Ford-fabriek is het beste dat ons kon overkomen.” Zowel haar grootouders als die van Noureddin kwamen ooit vanuit Italië en Marokko naar Limburg om in de mijn van Zwartberg en Ford Genk te werken. “In 2010 kreeg ik de kans om samen met mijn partner Noureddin het kleinste hotel van de Different Hotels over te nemen. Hotel Atlantis draaide voor 70% op het nabijgelegen Ford en zijn leveranciers. En twee jaar later kondigde Ford de sluiting aan.”

Het meest voordehandliggende scenario: bij de pakken blijven neerzitten, was hoegenaamd geen optie. “We maakten van de gelegenheid gebruik om bijkomend 450 000 euro te investeren, de bestaande kamers volledig te renoveren en het hotel te optimaliseren.” Het koppel maakte de gok om op een uitdijend Genks toerisme te mikken, iets waar Stad Genk en Toerisme Limburg fors hun schouders onder zetten. “Een geslaagde strategie, zo bleek: want in 2015, een jaar na de sluiting van Ford, draaide we ons beste jaar ooit.”

Groeiend toerisme

Volgens burgemeester Wim Dries was er zo’n tien jaar geleden nog sprake van een 60 procent zakelijke klanten in Genkse hotels. “Maar dat aandeel is gezakt tot 30 à 40 procent. Het toerisme in Genk groeit zienderogen. Bovendien valt het op dat er in Genk geen internationale ketens gevestigd zijn, hoewel dat op het eerst gezicht gemakkelijker lijkt om boekingen aan te treken. Ik ben trots op het feit dat onze hotels elk een eigen insteek hebben. ZUID is een toonaangevend voorbeeld: het is meegegroeid met het DNA van onze stad. Toerisme kan enkel slagen als je het lokale daarin kan verankeren. Dit hotel is klaar om de hele wereld te ontvangen!”

Different Hotels

Voor ze de kans kreeg om het kleinste hotel van Different Hotels over te nemen begon Lidia haar carrière als receptioniste in Hotel Ecu waarna ze voor Different Hotels meewerkte aan de groei en expansie van de groep. “Ik wilde al van jongs af aan een hotel runnen,” vertelt de gedreven hoteleigenaar. “Mensen vragen wel eens hoe het komt dat Noureddin mij zo in die droom is kunnen volgen. Wel: hij is gewoon ontzettend ondernemend en recht voor de raap. Samen zijn we een topteam. Samen met ons personeel heten we iedereen van harte welkom in ons nieuwe concept!”