‘Wildplassen’ kan in Genk voortaan in het groen Lien Vande Kerkhof

19 november 2019

18u02 0 Genk Op Wereldtoiletdag pakt burgemeester Wim Dries uit met ‘Greenpee’, een duurzaam openbaar urinoir in de omgeving van het stadhuis. Genk is daarmee de tweede Vlaamse stad die een ecologisch alternatief voorziet voor wildplassen. “Begin 2020 moet het urinoir, dat urine omzet tot meststof voor beplanting, in de omgeving van het stadhuis en de bibliotheek worden geïnstalleerd”, aldus de burgemeester. “Een ecologisch vrouwentoilet vergt iets meer tijd en toepassingen”, klinkt het.

Het concept is helder: bij elke plasbeurt wordt de urine opgevangen in een inwendige rolbak met hennepvezel die zodra hij vol zit makkelijk vervangen kan worden. De volle bak wordt vervolgens meegezogen en een resterend goedje van urine en hennepvezel wordt afgevoerd naar bijvoorbeeld de gemeentelijke groenvoorziening waar het na compostering kan worden gebruikt als biologische meststof. “De prettige vormgeving van ons urinoir is bovendien ook een esthetische meerwaarde voor een stad”, zegt Richard de Vries van Greenpee. De Nederlander uit Vlaardingen introduceerde het het briljante systeem na Amsterdam in verschillende Nederlandse steden en wekte vervolgens ook de interesse van de Belgische buren uit Mechelen. “We zijn blij dat nu ook Stad Genk meegaat in ons duurzame verhaal”, stelt de Vries. “In principe gaat het om een eeuwenoud idee. Zo snuisterde ik laatst in een document uit de 18de eeuw: een toiletbezoek koppelen aan het maken van compost was toen schering en inslag. Eigenlijk steken we een antiek concept gewoon in een modern jasje.”

Minder pv’s

Mechels schepen van Groen en Openbare werken Patrick Princen juicht de ecologische implantatie van de Genkenaren toe. “Aanvankelijk installeerden we het urinoir aan de muur van de vroegere Minderbroederskerk als proefproject, maar we besloten al snel om een langdurige samenwerking met Greenpee aan te gaan”, zegt de schepen. “Lokale handelaars reageerden heel positief en ook uit onze cijfers blijkt dat het aantal pv’s voor wildplassen in de omgeving sindsdien fors is gedaald. Of het mij verbaast dat andere Vlaamse steden niet sneller zijn gevolgd? Zo’n urinoir heeft natuurlijk een kostenplaatje en is onderhoudsintensief. Wij hebben voor onszelf besloten dat die investeringen het waard zijn.”

En wat met vrouwen?

Sinds de NMBS de openbare stationstoiletten vergrendelde, is de vraag naar openbare toiletten in Genk meer dan ooit een actueel vraagstuk. “En met duurzame urinoirs los je het probleem voor vrouwen niet op”, luiden enkele reacties op sociale media. Volgens burgemeester Wim Dries betreft de installatie van de Greenpee een zogenaamde quick win. “De wildplasproblematiek in de omgeving van de bibliotheek en het stadhuis is vooral te wijten aan mannen met een kleine boodschap", legt Dries uit. “Vrouwen kunnen gratis terecht op het balieplein, tijdens de openingsuren van het stadhuis en het betalend openbaar toilet op Kattenberg en in de Molenvijver.”

De Vries van Greenpee geeft ten slotte nog mee ook op een ecologisch vrouwentoilet te broeden. “Maar dat vergt iets meer tijd en toepassingen", zegt hij. “Binnen een half jaar installeren we een proefmodel in Amsterdam."