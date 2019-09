“Wie plaatst nu betonblokken in een speeltuin?” Lien Vande Kerkhof

09 september 2019

17u34 3 Genk Uitbater van kinderdagverblijf Goed Gemutst Sabine Hoeven is ontzet over de recent geplaatste betonblokken naast een speeltuig in het stadscentrum van Genk. In een open brief aan burgemeester Wim Dries uitte Hoeven, die tevens Genks gemeenteraadslid is voor de N-VA, haar verontwaardiging: “Met de veiligheid van kinderen wordt niet gesold. En zo is het goed. Behalve dan door het Genks stadsbestuur. Als mijn kinderdagverblijf op dezelfde manier met veiligheid zou omgaan als het stadscollege kan ik morgen sluiten.”

Wie de twee schommels op het Genkse Europaplein onlangs passeerde kon niet heen om de drie statige betonblokken. “Hoe is zoiets mogelijk?” stelt Hoeven onthutst. “Een kind hoeft niet eens van de schommel in kwestie te vallen voor er ongelukken gebeuren. Even onhandig struikelen en terechtkomen op die betonblok kan levensgevaarlijk zijn.” De uitbater van het kinderdagverblijf stelt zich aan een tig regels te moeten houden. “Onze boekenhouding én infrastructuur moet tiptop in orde zijn. Ik kan niet geloven dat het stadsbestuur hiermee weg komt. Het speeltuig is niet vrij van obstakels - een understatement - én er is niet gelet op niveauverschillen.”

Dezelfde regels voor iedereen

Ook al levert die hele resem van ad hoc regelgeving volgens het gemeenteraadslid niet uitsluitend positiefs op. “De reglementering waar wij ons aan te houden hebben is vaak absurd ontmoedigend. In mijn tienjarige carrière als uitbater van een kinderdagverblijf werd ik meerdere malen met die mallemolen aan regels door de Vlaamse overheid geconfronteerd. Maar als het de beveiliging van kinderen ten goede komt, kunnen we niet anders”, stelt de kinderverzorgster. “Ik roep burgemeester Wim Dries dan ook op om snel in te grijpen en dezelfde regels te volgen die voor iedereen gelden.”

Meer groen

Tenslotte moet haar ook als politica nog wat van hart. “In de oppositie vragen wij al jaren om meer groen in het centrum en meer kindvriendelijke tuigen. Het resultaat? Één pietlullig schommeltje naast een heleboel fonteinen. Die laatste zijn overigens uitermate storend. Je kan niet eens rustig het stadsplein oversteken. “Creëer meer groen!” is wat wij al jaren roepen.”

Burgemeester Wim Dries geeft aan zo snel mogelijk te zullen reageren.

