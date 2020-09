“We blijven ambitieus” Japanner Junya Ito heeft belangrijk aandeel in Genkse zege Kjell Doms

21 september 2020

11u17 0

Na een moeilijk seizoensbegin was Junya Ito (27) tegen KV Mechelen opnieuw belangrijk voor Racing Genk. De sneltrein lijkt opnieuw vertrokken. “Aan onze ambitie is niets veranderd.”

Kjell Doms

Met een goal en een assist had Junya Ito een belangrijk aandeel in de Genkse zege tegen KV Mechelen. De Japanse sneltrein op de rechterkant is aan een zwak tot matig seizoen bezig, maar ontdekte tegen Malinwa wel opnieuw zijn snelle beentjes en loepzuivere voorzet. De krul op het hoofd van Paul Onuachu was millimeterwerk. Even voordien had Ito Genk zelf op voorsprong gebracht, al werd er nog even getwijfeld aan een own-goal. Ito was er als de kippen bij om dat misverstand uit de wereld te helpen. “Natuurlijk heb ik gescoord, wat een vreemde vraag”, keek hij raar. “Het was een deugddoende goal na een paar moeilijke weken. Ik hoop dat dit een boost kan zijn voor ons vertrouwen.”

Net zoals de rest van de Genkies deelde Ito in de malaise onder Hannes Wolf. De Duitser werd intussen aan de kant geschoven en in afwachting van een nieuwe coach nam Domenico Olivieri het roer in handen. De T1 ad-interim maakte een paar opvallende keuzes. Er waren de eerste basisplaatsen voor Bastien Toma en Luca Oyen en ook Patrik Hrosovsky werd opnieuw opgevist. “Maar het belangrijkste is dat we opnieuw vrijuit konden voetballen,” vervolgde Ito. “Een echt wedstrijdplan was er niet, de coach hamerde vooraf vooral op het groepsgevoel. Als het moeilijk gaat moet je het individu aan de kant kunnen schuiven en voluit voor het collectief kiezen. Dat hebben we gedaan en dat is een pluim voor de coach.”

Dankzij de zege tegen KV Mechelen klimt Racing Genk opnieuw in het klassement. Genk bezet nu plaats acht in het klassement, op vier punten van play-off 1. “Het is nog niet te laat om de boel om te keren”, vindt Ito. “De start was niet geweldig, maar deze ploeg heeft genoeg kwaliteiten om het iedereen lastig te maken. Onze ambitie is niet veranderd, we blijven mikken op een plaats bij de eerste vier.” Daarvoor zal Genk vanaf nu wel moeten kunnen rekenen op de allerbeste Ito.