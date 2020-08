‘Voices in Chalk’ roept op tot nationale krijtdag ENL

21 augustus 2020

14u16 0 Genk Voices in Chalk , een Facebookgroep van Limburgers Vincent Furmanski en Pat Truyen, organiseert op 22 augustus een nationale krijtdag. Het duo roept op sociale media op om mee te doen.

Je kan er bijna niet naast kijken. In Genk, As en andere Limburgse steden en gemeenten verschijnen steeds meer krijtboodschappen. En dat is niet toevallig. De vrienden Vincent Furmanski en Pat Truyen hebben namelijk een Facebookgroep genaamd Voices in Chalk opgestart en proberen zo mensen aan te zetten om hetzelfde te doen.

Positivisme

“Jullie hebben misschien al een paar geschreven berichten in krijt gezien”, vertelde Vincent eerder al op zijn Facebookprofiel. “Mijn bedoeling is om positivisme achter te laten en dat anderen hetzelfde doen. Let’s spread the love.”

Wie wil meedoen zaterdag, hoeft alleen maar de krijtdoos boven te halen. Foto’s kunnen steeds gepost worden in de Facebookgroep van Voices in Chalk.