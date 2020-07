‘Vive la vie’ strijkt neer in Genk Emily Nees

14 juli 2020

13u42 0 Genk Vanavond, om 21.25 uur stipt, is een bekende Limburger te zien in Viva la vie op één. De programmamakers zakken namelijk af naar LABIOMISTA, de creatieve site waar kunstenaar Koen Vanmechelen werkt aan zijn projecten. Hij is samen te gast met acteur en regisseur Tom Van Dyck.

Presentator Karl Vannieuwkerke kondigde het gisteren al aan: “Morgen gaan we naar Mechelen. Dan zitten wij in LABIOMISTA. Excuseer, ik bedoel Genk. Tom Van Dyck en Koen Vanmechelen zijn dan te gast, vandaar de spraakverwarring.”

Borgloon en Voeren

Het is ondertussen de laatste week dat Karl Vannieuwkerke eropuit trekt. Woensdag houdt hij samen met Jacques Vermeire en dochter Julie halt in Borgloon en donderdag sluit hij de reeks af in Sint-Pieters-Voeren. Met wie Vannieuwkerke dan rond de tafel zit, blijft voorlopig een verrassing.