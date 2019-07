“Twintig patiënten per dag extra op spoed door hitte”, ziekenhuizen zien aanmeldingen stijgen MMM

26 juli 2019

10u42 0 Genk Ziekenhuis Oost Limburg in Genk krijgt sinds de hittegolf dagelijks 20 extra patiënten op de spoedafdeling binnen. Dat zegt Jurgen Ritzen van het ZOL. Het is drukker, maar het ziekenhuis kan de piek voorlopig nog de baas.

Uitdroging, oververhitting en nierproblemen. Dat zijn de drie voornaamste oorzaken van ziekenhuisopnames. De laatste dagen is het aantal aanmeldingen op de spoedafdeling dan ook gevoelig gestegen. Niet alleen in Genk waar ze gemiddeld aan twintig extra patiënten zitten, maar ook in Sint-Truiden, Hasselt en Heusden-Zolder.

In Sint-Truiden en Hasselt gaat het om een vijftiental patiënten extra per dag. Volgens de ziekenhuizen zijn het vooral ouderen die getroffen worden. Teveel vocht verlies komt veel voor, maar ook hartklachten en ademhalingsproblemen zijn aanwezig.

Koele ruimtes opzoeken, inspanningen vermijden en veel water drinken blijft aanbevolgen.