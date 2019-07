‘t Hikse blijft open Lien Vande Kerkhof

25 juli 2019

17u58 6 Genk Burgemeester Wim Dries heeft de knoop doorgehakt: café ‘t Hikske blijft open. Voor de periode van 1 augustus tot en met 30 september legt hij wel enkele maatregelen op. Naast strikte sluitingsuren op donderdag én in het weekend, moeten de uitbaters permanente geluidsmetingen uit te voeren. Verder mag er na 22 uur geen drank meer geserveerd worden op het terras en moeten deuren en ramen gesloten blijven.

Café ‘t Hikske, één van de oudste volkscafés van Genk, kwam in opspraak na een reeks aanhoudende klachten over geluidsoverlast bij de politie. Vaste stamgasten startten een petitie om hun favoriete drink- en babbelplek van de ondergang te redden. “Een sluiting zou een radicaal faillissement beteken," klonk het bij initiatiefnemer Mauro Fumarola. Wim Dries liet weten als goede burgemeester een evenwicht te moeten zoeken tussen het in stand houden van het Genkse nachtleven en het respect voor mensen die er wonen. Op basis daarvan nam hij vandaag een besluit.

Strikte sluitingsuren

Van 1 augustus tot en met 30 september 2019 wenst de burgemeester de volgende maatregelen te nemen: het sluitingsuur op donderdag is exact 1 uur ‘s nachts. Op vrijdag en zaterdag is dat 2 uur. Op deze uren eindigt de muziek - zowel live muziek als andere. De zaak moet 30 minuten later, respectievelijk om 01.30 uur en 02.30 uur, effectief gesloten zijn.

Geluidsmetingen

De uitbaters dienen verder permanente geluidsmetingen uit te voeren met een geluidsmeter waarbij de historiek uitgelezen kan worden. Dit wordt afgestemd met de dienst milieuhandhaving. Verder legt hij een verbod op om drank te serveren op het terras na 22 uur. De uitbaters dienen erop toe te zien dat klanten geen drankjes mee naar buiten smokkelen. Tenslotte moeten de uitbaters er ten allen tijden over waken dat de deuren en ramen maximaal gesloten blijven. Na 30 september volgt er een evaluatie.

Vaste stamgast Mauro is alvast opgelucht. “Ik ben héél blij dat we niet moeten sluiten. De uitbaters hebben besloten er hélemaal voor te gaan. Vroeger moesten we om halfdrie toe in het weekend, nu verandert dat in 2 uur, dat valt te overleven... Trouwens: er werd zo laat sowieso al geen drank geserveerd op het terras hoor. Er worden bovendien volop isolatiewerken uitgevoerd. Het gros van de buren zal trouwens even content zijn als wijzelf. ‘t Hikske is niet zomaar een café, ‘t is een monument!”