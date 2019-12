‘Springplank voor divers talent’ valt in de prijzen op Diversiteitsawards Lien Vande Kerkhof

18 december 2019

07u50 0 Genk ‘Springplank voor divers talent’, een project van Stad Genk, viel afgelopen weekend in de prijzen op de Diversiteitsawards. De Limburgse Integratieraad sloot het werkjaar af met een groot evenement waarin lokale besturen die werken rond diversiteit in de bloemetjes werden gezet.

“Dit jaar stond in teken van het lokaal beleid”, vertelt voorzitter van de Integratieraad Maryam Jamshid. “Wat neemt het lokaal bestuur op in het meerjarenplan rond diversiteit? Werken ze aan afgebakende projecten? Of gaan ze transversaal te werk, waarbij diversiteit in de hele organisatie aan bod komt? Stuk voor stuk stellingen die we onderzochten.”

‘Springplank voor divers talent’ bleek als project feilloos een antwoord te bieden op die vragen en viel in de prijzen. Het innovatief HR-project van de stad Genk geeft kansen aan hoogopgeleide anderstaligen en mensen met een migratie-achtergrond.

Andere projecten die in de prijzen vielen, waren de ‘Inburgeringsceremonie’ in Lanaken en ‘Samen voor een kleurrijk Noord-Limburg’.