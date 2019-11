‘Springplank voor divers talent’ biedt kansen aan hoogopgeleiden met migratie-achtergrond Lien Vande Kerkhof

26 november 2019

06u12 0 Genk De resultaten van ‘Springplank voor divers talent’, een HR-project, werden gisteren voorgesteld tijdens een studiedag in C-mine. Stad Genk investeert sinds 2018 extra in arbeidskansen voor hoogopgeleiden met een migratieachtergrond. Tien mensen konden via dit project zes maanden aan de slag op een stadsdienst, om relevante werkervaring op te doen in het vakgebied waarvoor ze gestudeerd hebben. Vijf van de tien waren anderstaligen met een buitenlands diploma.

“Met dit project hopen wij deze mensen te versterken in hun kansen op de arbeidsmarkt én de diversiteit in de eigen rangen te vergroten”, zegt burgemeester Wim Dries. “Op dit moment heeft één derde van de werknemers van de stad een migratieachtergrond, het hoogste percentage van alle centrumsteden.”

En met die superdiverse samenleving wilde het stadsbestuur aan de slag. “Ons stadsbestuur moet immers een afspiegeling zijn van Genk”, vervolgt Wim Dries.” De afgelopen jaren werden dan ook heel wat inspanningen gedaan om dat te verwezenlijken, maar die bleken niet te volstaan. Daarom ontwikkelden we met ondersteuning van Europese en Vlaamse middelen twee vernieuwende HR-trajecten onder de noemer ‘Springplank voor divers talent’.”

Hoogopgeleiden van een andere origine en HOA’s

Het ene traject richt zich tot hoogopgeleiden van een andere origine, het andere tot HOA’s (hoogopgeleide anderstaligen die in het buitenland een opleiding volgden). “Het principe is op zich eenvoudig”, stelt de burgemeester. “De stad biedt deze hoogopgeleide mensen een job aan op een hoger niveau, die aansluit bij hun studie of vakgebied en dit voor maximaal zes maanden. Het voordeel is dubbel: ze doen relevante werkervaring op én ze leren de organisatie van binnenuit kennen. Willen ze daarna doorstromen naar een vaste job binnen het bestuur, dan kunnen ze beter gewapend deelnemen aan de proeven.”

Nieuwe inzichten

“We zien trouwens dat er ook voordelen zijn voor ons”, vult Schepen van Samenleven en Cultuur Anniek Nagels aan. “Door de diversiteit nog meer binnen te brengen, krijg je ook nieuwe inzichten, ideeën en standpunten. Dat merkten we bijvoorbeeld duidelijk bij het team Kinderopvang, dat twee ‘springplankers’, zoals wij ze noemen, te werk stelde.”

Resultaten

Dat het Springplank-project positief uitpakt, bevestigen ook de deelnemers zelf. Zo ook Maria Ishkova, die enkele jaren geleden in Genk kwam wonen intussen ook in België een masterdiploma marketing behaalde: “Werk vinden op zich lukt wel, maar helaas niet in mijn vakgebied, omdat je uitstekend Nederlands moet kunnen praten. Dat frustreerde me. Via Springplank werk ik nu tijdelijk op de Afdeling MarCom van de stad. Hier oefen ik heel intensief mijn Nederlands én kan ik bijkomende ervaring opdoen.”

Het project loopt sinds begin 2018 en wordt eind dit jaar afgesloten. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is alvast lovend over de Genkse aanpak. “Onze samenleving is divers. Het komt erop aan iedereen een plek te geven. Dat Genk het voortouw neemt om alle talenten in de stad, ongeacht hun afkomst te laten ontwikkelen in de eigen organisatie is een mooi voorbeeld van hoe het lokale niveau inspeelt op maatschappelijke uitdagingen,” besluit Piet Van Schuylenbergh, waarnemend algemeen directeur van de VVSG..