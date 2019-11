‘Snack Friday’ in Shopping 1 Lien Vande Kerkhof

29 november 2019

07u28 0 Genk Black Friday betekent voor shoppers in Shopping 1 ook Snack Friday. Op 29 en 30 november geniet je naast kortingen namelijk ook van allerlei lekkernijen.

Tijdens ‘Snack Friday’ kunnen koopjesjagers proeven van culturele en culinaire diversiteit binnen Genk. In Shopping 1 zullen verschillende eetstanden staan, die elk hun eigen specialiteit zullen serveren in de vorm van kleine amuses of ‘snacks’ en lekkere drankjes uit Spanje, Turkije, Italië, Griekenland en België. De opbrengst van dit evenement gaat naar de werking van Sint Vincentius Genk-Zutendaal.

Black Friday

Vandaag is het Black Friday. De koopjesdag, op de dag na Thanksgiving, die kwam overwaaien uit de Verenigde Staten. Black Friday wordt beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstaankopen. Om de mensen naar de winkels te trekken, adverteren veel winkels met aanbiedingen. Sinds enkele jaren wordt de actiedag steeds meer in België opgepikt.