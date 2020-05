“Risico op besmetting ziekenhuispersoneel amper hoger dan bij rest van bevolking”: ZOL maakt resultaten immuniteitstesten bekend Dirk Selis

07 mei 2020

09u51 0 Genk Wie in een ziekenhuis werkt loopt niet (veel) meer risico om besmet te worden met het coronavirus dan de rest van de bevolking. Dat is de voorzichtige, maar verrassende conclusie van het Genkse Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Wie in een ziekenhuis werkt loopt niet (veel) meer risico om besmet te worden met het coronavirus dan de rest van de bevolking. Dat is de voorzichtige, maar verrassende conclusie van het Genkse Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Zij namen tussen 22 en 30 april bloed af van 3.056 medewerkers, artsen, vrijwilligers en studenten die in het ziekenhuis werkten, en controleerden dat op antistoffen.

Om een beeld te krijgen van de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus bij de medewerkers, artsen, vrijwilligers en studenten van het ZOL, bood het klinisch laboratorium het ziekenhuispersoneel de kans om een immuniteitstest te laten uitvoeren.

De sterke inzet op persoonlijke beschermingsmiddelen, social distancing en andere preventiemaatregelen zouden aan de basis kunnen liggen Virologe dr. Deborah Steensels (ZOL)

“Van de 3.056 deelnemers kregen 2.577 (85%) een definitief resultaat”, licht virologe dr. Deborah Steensels toe. “92,3% van hen testte negatief voor antistoffen, de overige 7,7% testte positief. Voor 479 mensen kunnen we op dit moment nog geen sluitend resultaat geven. Bij die deelnemers zal een tweede bloedafname gedaan worden om uitsluitsel te geven. Van alle personeelsleden die zich lieten testen – en van wie het resultaat dus al definitief is – bleken 197 personeelsleden antistoffen aan te maken in het bloed.”

“We komen voorlopig voor het totale testpubliek uit op een seroprevalentie (de hoeveelheid mensen die antistoffen tegen een bepaalde ziekte in hun bloed hebben, red.) van 6,4%”, gaat Steensels verder. “Dat is iets hoger dan de 4% in de Belgische bevolking rond midden april. Het is waarschijnlijk dat de seroprevalentie van eind april weer wat gestegen is in België, en dat dat voor de Limburgse bevolking nog hoger ligt, gezien deze regio sterker getroffen is dan de andere provincies. Deze resultaten lijken er dan ook op te wijzen dat de seroprevalentie van gezondheidswerkers niet veel hoger ligt dan die van de algemene bevolking.”

Verrassend positief

“Deze eerste resultaten zijn dan ook verrassend positief”, gaat dr. Steensels ver. “In die zin dat wie in een ziekenhuis werkt, inclusief op COVID-afdelingen, niet (veel) meer risico loopt om het virus op te lopen dan de rest van de bevolking.”

We vragen dr. Steensels of daar ook een verklaring voor te vinden is. “De sterke inzet op persoonlijke beschermingsmiddelen, social distancing en andere preventiemaatregelen zouden aan de basis kunnen liggen”, beantwoordt ze die vraag. “Ook heeft het ZOL een laagdrempelig testbeleid (opsporing van het virus zelf) toegepast voor zorgpersoneel met klachten, met uitgebreide contact tracing voor bevestigde COVID-19-gevallen. Omwille van dit specifieke beleid in ons ziekenhuis kunnen deze conclusies dan ook niet zomaar doorgetrokken worden naar andere ziekenhuizen of zorgcentra.”

De resultaten van de testen zullen gebruikt worden als nulmeting en ter evaluatie van het infectiepreventie- en controlebeleid. Het is weliswaar nog iets te vroeg om die testen breder in te zetten voor patiënten en andere zorgverleners uit de regio. Daarvoor is het wachten op richtlijnen van de overheid, die hopelijk niet lang meer uitblijven.