"Nuff said" strijkt neer in Genk

09 januari 2020

10u59 0 Genk Nuff Said, de verzameling van actueel podiumgeweld uit de hele wereld, houdt in februari halt in Genk. Naast jong talent zetten ook grote kleppers zoals Thomas Smith hun beste beentje voor.

‘Nuff Said betekent iedere aflevering een nieuw patroon vol comedy, literatuur, muziek en spoken word.. No nonsens, global en local. ‘Nuff Said werd groot in Antwerpen en vertakte tussendoor naar podia in andere steden als Brussel, Genk, Gent, Turnhout & Rotterdam. Elk podium kleurt een eigen ‘Nuff Said-flavour dankzij de verschillende hosts. In Genk neemt Erhan Demirci, die niet alleen furore maakte als MC maar ook als gewiekst straatinterviewer op televisie, de presentatie voor zijn rekening. Afspraak op zaterdag 8 februari in C-mine.