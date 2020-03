Gesponsorde inhoud “Met pijn in het hart stellen we alle markten uit tot na 5 april” Corona-update van het stadsbestuur Genk Aangeboden door de stad Genk

18 maart 2020

17u30 0 Genk De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zijn inmiddels aangescherpt, en ook het stadsbestuur bekijkt wat dat voor Genk betekent. Wat alvast duidelijk is, is dat de wekelijkse markten tot en met 5 april niet langer doorgaan.

Genk heeft twee populaire en drukbezochte markten: de donderdagmarkt in Genk-centrum en de versmarkt, elke zaterdag in de Vennestraat. “De federale richtlijnen spreken van het sluiten van markten, tenzij ze strikt noodzakelijk zijn om voldoende aanbod te garanderen van verse voedingswaren”, zegt burgemeester Wim Dries. “Op dit moment denken we dat we als stad zoveel mogelijk moeten handelen naar de principes van de richtlijnen en onze bevolking daar ook zo veel mogelijk toe moeten stimuleren. Dat betekent: ‘blijf in uw kot’ behalve voor het hoogst noodzakelijke.”

“Door de markten tijdelijk niet meer te laten doorgaan, geven we dat signaal”, vervolgt Wim Dries. “De handhaving van de social distancingregels zou immers moeilijk zijn op de markt, ondanks het feit dat ze in openlucht doorgaan. En er zijn in het Genkse voldoende supermarkten en buurtwinkels om in voedingswaren te voorzien. Met pijn in het hart voor onze markten nemen we daarom deze beslissing.”