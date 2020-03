“Meer dan de helft van coronapatiënten in Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is van Turkse origine” mvdb

21 maart 2020

22u40 302 Genk Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) vraagt Turkse Limburgers met aandrang om de noodzakelijke quarantainemaatregelen zo goed mogelijk op te volgen, nu volgens een filmpje uit de Turkse gemeenschap blijkt dat meer dan de helft van de opgenomen coronapatiënten in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) van Turkse origine is. “Blijf alstublief thuis”, roept de minister op in een Facebookbericht. Een boodschap die ze ook in het Turks neerschrijft.

De Genkse sterkt haar oproep met een filmpje waarin een Turkse Limburgse de huidige situatie uitlegt. Het filmpje heeft Nederlandse ondertitels: “De dokters zijn radeloos, ze weten zich geen raad en zijn in shock”, is er te horen. “Ik kreeg een verpleegster van Turkse origine aan de telefoon, en ook een dokter belde mij. Ze vragen zich af of de quarantainemaatregelen wel worden nageleefd. De moskeeën en cafés zijn gesloten, maar zijn er bijeenkomsten waar we niets van weten?”, luidt het. De patiënten zijn volgens het filmpje vooral oud-mijnwerkers met een leeftijd tussen de zestig en 65.

Demir schrijft in haar bericht: “Het coronavirus legt vandaag jammer genoeg de eilanden in onze samenleving bloot. Eilanden die elk hun eigen benadering hebben van wat ons allen overkomt. Het is niet onlogisch dat de Turkse gemeenschap in Genk harder wordt getroffen. Het sociale leven is er een stuk hechter. Mensen komen voortdurend bij mekaar over de vloer. Onaangekondigde huisbezoeken zijn de normaalste zaak ter wereld. Je hoeft geen expert te zijn om te vrezen dat de Turkse gemeenschap vatbaarder is voor een zeer besmettelijk virus.”

“Alleen merken we ook na de richtlijnen van de overheid onvoldoende mentaliteitsverandering. De Vlaamse media worden onvoldoende bekeken en opgevolgd. Mensen trekken nog steeds met elkaar op of laten hun lot in de handen van hun God. We bereiken ze niet op hun eiland. Het virus wel. Moeiteloos.”

“In het belang van de Turkse gemeenschap en de hele gemeenschap moeten we inzetten op doelgerichte communicatie en écht werken van samenleven. Corona houdt geen rekening met holle retoriek en slogans die kant noch wal raken. Er is werk aan de winkel!”, aldus nog Demir, die vraagt om het bericht zoveel mogelijk te delen.

