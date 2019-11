“Kiezersbedrog, asociale maatregelen en een pijnlijke werkelijkheid voor Genkenaren." De oppositie over het meerjarenplan. Lien Vande Kerkhof

29 november 2019

07u03 0 Genk “Kiezersbedrog, asociale maatregelen en een pijnlijke werkelijkheid voor Genkenaren.” De Genkse oppositie is niet te spreken over het forse besparingsplan van het stadsbestuur. “In het verkiezingsprogramma werd er over een belastingverhoging met geen woord gerept”, klinkt het unaniem.

“Wat de burgemeester voor de verkiezingen weigerde toe te geven, wordt nu een pijnlijke werkelijkheid voor de Genkenaren”, zegt Zuhal Demir die in oktober 2018 een rake gooi deed naar de sjerp. “Ondanks extra middelen vanuit Vlaanderen moeten Genkse gezinnen en bedrijven hun portefeuille opentrekken omdat het stadsbestuur de riem weigert aan te spannen. We hebben het plan nog niet volledig mogen inkijken, maar het lijkt er niet op dat de juiste keuzes worden gemaakt. Zo doet men verbaasd over het wegvallen van de Ford-compensatie na 2023, maar men wist dit al sinds 2015. Echt vooruitziend en goed bestuur is dat niet.”

Respect voor de kiezer

Ook Chris Janssens (Vlaams Belang) benadrukt dat noch PROgenk noch CD&V tijdens hun campagne extra belastingen hebben aangekondigd. “Politiek is keuzes maken. Wie respect heeft voor de kiezer, kondigt in het verkiezingsprogramma aan welke keuzes hij zal maken. Wie in Genk woont of er jobs creëert zal extra in de buidel mogen tasten. Een bedrijf op zoek naar een nieuwe vestiging, zal weldra met een boog om Genk heen rijden. Daarnaast wordt het mensen in armoede nog moeilijker gemaakt terwijl die groep in Genk drastisch hoog is. Het Vlaams Belang vindt de maatregelen van CD&V en PROGenk dus niet alleen kiezersbedrog maar vooral asociaal en totaal onaanvaardbaar.”

“Genkenaren verdienen gemiddeld 3.000 euro minder dan andere Vlamingen.”

Dat het huidige stadsbestuur niet bijster proactief te werk ging vindt ook Gaby Colebunders van de PVDA. “Met de afschaffing van de motorenbelasting voor de bedrijven in de vorige legislatuur heeft het stadsbestuur zelf een financiële put gegraven”, zegt het partijkopstuk. “Nu vult men die put op kap van de inwoners. Een Genkenaar verdient gemiddeld 3.000 euro minder per jaar dan andere Vlamingen. In een wijk als Kolderbos moeten de inwoners rondkomen met 1.000 euro per maand. Een verdubbeling van de afvalfactuur en een verhoging van de personenbelasting treft deze groep eens zo hard.”

De maatregelen uit het nieuwe plan om een oppervlaktebelasting te heffen voor bedrijven kan dan weer wel op bijval rekenen van de PVDA. “Een voorstel uit ons verkiezingsprogramma dat wij natuurlijk ondersteunen”, benadrukt Colebunders. “Al zijn wij absoluut geen voorstander van het gehanteerde plafond van 175.000 euro. Een bedrijf als Aperam maakt een winst van 130 miljoen euro en betaalt daarop 0,03 procent belastingen aan de stad. Nu komt daar 0,1 procent bij terwijl de opcentiemen voor gezinnen stijgen met 0,5 procent. De logica is ver zoek.”

Het meerjarenplan met 13 beleidsdoelstellingen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 17 december.