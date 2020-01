‘Hey Jute’ winnaar van de 26ste Henry van de Velde Awards Dirk Selis

22 januari 2020

18u00 0 Genk Dinsdagavond werden voor de 26e keer de Henry van de Velde Awards uitgereikt in de BOZAR in Brussel. Nieuw dit jaar is de samenwerking tussen Flanders DC en Bokrijk voor de categorie Crafts by Bokrijk. “We gaan op zoek naar een uniek of in kleine oplage vervaardigd object met een buitengewone vormgeving en esthetiek, gecombineerd met excellent vakmanschap en innovatief materiaalgebruik” zegt Igor Philtjens, voorzitter van vzw het Domein Bokrijk

Betekenisvol design bekronen, daar staan de Henry van de Velde Awards al sinds 1996 voor. “Alexander Marinus is één van de twaalf Gold Winners die in 2020 in de prijzen valt met zijn inzending Hey Jute, een uitgebreid onderzoek naar de context, waarde en toepassing van het ‘vergeten’ materiaal jute. Dit resulteerde in het Hey Jute kussen, een high-end ambachtelijk product”, vertelt Philtjens. “Een logische winnaar dus binnen de Henry van de Velde Award Crafts by Bokrijk, aangezien zowel Flanders DC als Bokrijk belang hechten aan ambachtelijk werk dat relevant en eigentijds ingezet wordt, het zij sociaal geëngageerd, onderzoek gericht, of vanuit een creatieve en zelfrelativerende attitude. De winnaar is trouwens geen onbekende voor Bokrijk; afgelopen zomer was hij nog te gast in het Pop-Up Atelier voor hedendaags vakmanschap in het Openluchtmuseum.”