Het AFF-festival laat kwetsbare

jongeren niet in de kou staan LXB

08 juli 2019

12u00 9 Genk Het Absolutely Free Festival (AFF) dat traditioneel het eerste weekend van augustus in Genk plaatsvindt (2 en 3 augustus) is een alternatief muziekfestival dat sterk op het ecologische en de duurzaamheid inzet. Elke bezoeker die drie lege batterijen meebrengt, mag gratis naar het festival. In ruil hiervoor plant Bebat, de firma die ze komt ophalen, bomen. “Naast de zorg voor een proper milieu zit ook het sociale in het dna van het festival”, bekent Lennart Janssen, de woordvoerder van AFF.

Energie

Het sociale engagement komt op AFF 2019 tot uiting met het nieuwe project: nAFFt! “Naft staat voor energie, en die geven we door aan jongeren uit kansarme en kwetsbare gezinnen”, legt Lennart uit. “We geloven sterk in hun kwaliteiten, en samen met hen willen we die verder ontwikkelen. We willen tegengas geven aan de verruwing van de maatschappij, én tegelijkertijd willen we de eigen festivalorganisatie verder verankeren.”

Jongeren

AFF lanceert vijf sociale projecten.”Zo zetten we met Bethanië (centrum voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen) een kookproject op”, licht hij toe. “Zo leren ze vaardigheden en kunnen ze hun ervaring afkruiden met een dosis (zelf)respect.” Voor de op- en afbouw van het festival doet het festival een beroep op tienerjongens met een moeilijke thuissituatie. “Ze leren samenwerken, en verantwoordelijkheid nemen”, werpt Lennart op. Verder zet AFF een hiphop-project op met jongeren uit de Genkse wijken. “Eerst krijgen ze kneepjes aangereikt door een ervaren rapper”, stelt de AFF-zegsman. “Na de oefensessies mogen ze op het festival een eigen show brengen.”

Extra kansen

AFF Laat ook de jonge vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers niet los. “Ze worden begeleid, gecoacht en krijgen de nodige opleidingen”, aldus Lennart. “Zo maken ze kennis met vrijwilligerswerk en verwerven ze hiervoor de competenties. Met die bagage gaan de jongeren en hun AFF-coaches het hele jaar aan de slag tijdens festivals. De insteek is een vlottere en diepgaandere integratie. Ze kunnen bij dit traject een netwerk uitbouwen, krijgen extra oefenkansen Nederlands en maken vrienden”. AFF staat ook voor gelijke kansen, voor jongens én voor meisjes. Daarom zet ze een weerbaarheidstraject op voor jongedames. “ Hen wordt geleerd hoe ze op een positieve manier grenzen kunnen stellen, hoe ze zichtbaarder worden en zich assertiever kunnen opstellen. Op AFF kruipen ze in de rol van steward.”