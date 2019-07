‘Genk On Stage 2.0' slaat aan met dank aan de weergoden: “Meer dan 100.000 bezoekers zagen dat het goed was” Dirk Selis

01 juli 2019

12u57 0 Genk Kleinschaliger, gezelliger, beleving en meer lokale bands en artiesten op de podia van Genk on stage. Het waren de krachtlijnen van een nieuwe koers die Toon Vandeurzen, de schepen van Evenementen, met Genk on Stage uitvoer. Zo was er de omvorming van de Fruitmarkt tot Jardin Local, een sfeervolle binnentuin waar sfeer en beleving centraal stonden. Meer dan 100.000 bezoekers kwamen opdagen en zagen dat het goed was.

“Met meer dan 31.000 bezoekers op vrijdag en 42.000 bezoekers op zaterdag was deze zomers editie van ‘Genk on Stage’ een schot in de roos. Kinderen gingen uit de bol op de eerste dag van Kinderwerf. Headliners zoals Intergalactic Lovers, Vive la Fête, Emma Bale, Jacin Trill, Josylvio en het project ‘Goeie jongens’ brachten sfeer op verschillende podia”, zegt schepen van Evenementen Toon Vandeurzen. “Het was wel een tropische editie. Op vier plaatsen in het centrum konden mensen zich met koel leidingwater verfrissen, we hebben 1.000 petjes gratis uitgedeeld dicht bij de podia en we voorzagen ook in zonnecrème. Op schermen verspreid over het festivalterrein komen geregeld tips om het hoofd koel te houden.”

Dure Cocktails

Het was ook koppen lopen in Factor J de arena waar de jeugd al zittend of staand kon genieten van de muzikale en andere acts. Ook hier traden veel lokale bands en artiesten op. “We merkten op voorhand al op sociale media dat #likeme voor zondag behoorlijk in de smaak viel bij de jonge festivalgangers”, vertelt Vandeurzen. “We hebben dan ook snel beslist om het optreden te verhuizen naar de Main Stage. Achteraf gezien bleek dit, gezien de grote toeloop, een juiste beslissing.” De Winterslagstraat werd tijdens het festival omgedoopt tot de ‘Straat van de cocktails’. En palmbomen zorgden mee voor een zuiderse sfeer. Al werd hier en daar, vooral door de jongeren wat gemopperd over de dure prijzen van de cocktails

IBE

Hét absolute hoogtepunt op vrijdag beleefden de festivalgangers op de Fruitmarkt die omgedoopt werd in Jardin Local, die helemaal volliep toen Ibe Wuyts, amper 17 jaar, Genkenaar en winnaar van de The Voice van Vlaanderen, op het podium stond. Zijn optreden werd gesmaakt, de toeschouwers waardeerden z’n optreden met minutenlang applaus. Zaterdag kwam het allemaal wat later op gang. Mensen daagden pas tegen 20u.00 op. “De hitte hield ons binnen hè. Maar tegen de avond werd het een beetje koeler. Ik vond het tot nu toe al een geslaagde editie, vrijdag liet Buscemi bij casa Koktel, zijn zuiderse vibe op ons los, gisteren maakte Vive la fête en Intergalatic Lovers op de mainstage de avond. Gemoedelijke sfeer, warme zomerse avonden, meer moet dat niet zijn!” zei de Genkse Nathalie Tombal. “We zitten in een transitiejaar”, gaat Vandeurzen verder. Volgend jaar zullen we nog meer werken met arena’s. Ook die kunnen het allemaal nog een stuk gezelliger maken.”