“Forza Ford!” Reclamespot schoffeert ex-arbeiders van Ford Genk Lien Vande Kerkhof

08 december 2019

18u19 0 Genk “Forza Ford!” luidde de radioreclame die sinds vorige week maandag door de Vlaamse ether galmde. De autobouwer lanceerde een radiospot op de toon van het supportersgezang van KRC Genk. En dat exact vijf jaar na de Genkse nachtmerrie, toen 4.000 arbeiders hun job verloren door de sluiting van de Limburgse autofabriek.

In het beruchte spotje steekt een stem van wal met de woorden “ondertussen bij Ford”, waarop luidkeels ‘Forza Ford’ op het ritme en de toon van de alom bekende kreet ‘Forza Racing’ wordt gescandeerd. “De Ford bestsellersdeals worden zeer enthousiast onthaalt”, klinkt het tenslotte.

Pestgedrag

Ex-Fordarbeider en parlementslid voor PVDA Gaby Colebunders is niet te spreken over het ongelukkige tijdstip. “Vijf jaar nadat duizenden mensen op straat werden gezet, krijgt diezelfde groep nog steeds niet de kans om dat trauma te verwerken”, zegt de volksvertegenwoordiger. “Ik kan mij niet voorstellen dat er over deze ‘marketingstunt’ is nagedacht. Het gros van de arbeiders heeft zich tientallen jaren uitgesloofd voor de firma: stuk voor stuk fiere Ford-werknemers. Deze reclamespot is ronduit mensen pesten. Ik zal mij deze week dan ook richten tot minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Dit pestgedrag moet stoppen.”

Van geen kwaad bewust

Volgens woordvoerder van Ford Motor Company Jo Declercq was het reclamebureau zich van geen kwaad bewust. “Maar we hebben geen moment geaarzeld om de spot van de radio te bannen toen we vernamen hoe de spot in Genk werd onthaald. We hebben immers nooit iemand willen kwetsen. Mensen die niets van voetbal kennen, zijn zich wellicht niet eens bewust van de delicate connotatie. Daarnaast is ‘forca’ een internationale kreet die door supporters over de hele wereld gebruikt wordt om hun ploeg aan te moedigen. Het betreft dus geen exclusief Genks geluid.” Verder stelt Declercq dat je van een reclamebureau in 2019 niet kunt verwachten dat ze ‘feeling’ hebben met gebeurtenissen van vijf jaar geleden in de autobusiness. “Een dergelijk bedrijf is enkel bezig met het hier en nu én met de toekomst. Ze waren zich in de verste verte niet bewust van enig kwaad.”

“Men leert niet uit geschiedenis”

Een uitleg die voor provinciaal voorzitter van ABVV Rohnny Champagne niet volstaat. “Men alludeert op Racing Genk”, zegt de man die destijds op de barricades stond voor de werknemers van Ford Genk. “Het gaat hier duidelijk om een gebrek aan respect. Men leert bijzonder weinig uit de geschiedenis. Wie bedenkt het nu om een reclamespot te lanceren in een markt die je enkele jaren gleden een enorme klap hebt toegebracht? Bij de ‘Forza’-kreet denkt het gros van de ex-arbeiders aan hun geliefde voetbalploeg KRC Genk. Dit is wat ons betreft een zeer goedkope actie die allerminst wordt gesmaakt.”

Op 24 oktober 2012 raakte het nieuws bekend dat Ford Genk eind 2014 dicht zou gaan. Op 18 december 2014 sloot de fabriek definitief zijn deuren.