Filiaalassistente van Lidl in Genk bekroont tot heldin: “De coronacrisis heeft ons team veel sterker gemaakt” Emily Nees

02 april 2020

18u11 0 Genk Tatiana Habex (31) is één van de vijf gezichten die de affichecampagne de Vlaamse Stichting Verkeerskunde opfleurt. De filiaalassistente van een Lidl-supermarkt in Genk wordt zo bekroont tot een heldin in tijden van corona. “Ik vroeg me eerst af of dat niet meer iets was voor zorgverleners en agenten. Nu zie ik in dat we allemaal helden zijn en de maatschappij draaiende houden”, klinkt het.

Donderdag heeft de Vlaamse Stichting Verkeerskunde vijf nieuwe affiches de wereld ingestuurd. Met de uitzonderlijke campagne wil VSV iedereen bedanken die zich met hart en ziel inzetten tijdens de coronacrisis. Tatiana Habex (31) is één van hen. De filiaalassistente van de Lidl-supermarkt in Genk kleurt één van de vijf beelden.

“De accountmanager die de campagne op poten heeft gezet, is eigenlijk een hele goede vriendin van mij”, vertelt ze. “Ze vroeg of ik het zag zitten om ook mee te doen aan de campagne.” Tatiana was echter terughoudend. Ik vroeg me eerst af of dat niet meer iets was voor zorgverleners en agenten. Mijn vriendin gaf aan dat ze ook degenen die vaak vergeten worden in de kijker wilde zetten. Dat vond ik eigenlijk wel heel tof!”

Paniek

Het is dan ook geen kinderspel om in tijden van corona in een warenhuis te werken. “Ik herinner mij die bewuste donderdag nog waarop de lockdown light in het leven werd geroepen, want ik was toen zelf aan het werk. We zagen de mensen binnenstromen en ik merkte ook dat we een stuk boven onze normale omzet zaten. Mensen liepen ronden met dozen pasta’s en maakten ruzie om wc-papier. We wisten echt niet wat er gaande was, omdat we het nieuws niet hadden gevolgd.”

We waren bezorgd om onze eigen gezondheid, want wij komen dagelijks in contact met mensen Tatiana Habex

De paniek sloeg al snel over op het personeel. “We vroegen ons af of we ook niet beter snel een pak met wc-rollen kochten, omdat we dadelijk misschien niet meer mochten buitenkomen. Ook waren we bezorgd om onze eigen gezondheid, want wij komen dagelijks in contact met mensen.”

Ondertussen is de rust wel wedergekeerd. “De overheid heeft natuurlijk bepaalde maatregelen opgelegd. We hebben iemand van security en slechts een bepaald aantal personen mag binnenkomen mét een kar. Daardoor voelen we ons toch een beetje meer op ons gemak. We hebben ook plexiglas aan de kassa’s en extra personeel zet zich in om zaken te ontsmetten die vaak worden aangeraakt, zoals winkelkarren en knoppen.”

Solidariteit

Ondanks alle drukte en chaos die de crisis al met zich heeft meegebracht, blijft Tatiana positief. “Het heeft ons echt veel sterker gemaakt als team. Iedereen is heel solidair. Uiteindelijk horen je collega’s ook bij de weinige mensen die je nog dagelijks ziet en waarbij je kan ventileren. Dat geeft moed en kracht om door te gaan.”

“De meesten zitten thuis, dus wij mogen van geluk spreken dat we nog kunnen werken. We hebben een houvast in tijden dat het voor iedereen moeilijk is. Nu zie ik wel in dat we allemaal helden zijn. We dragen tenslotte ons steentje bij om de maatschappij draaiende te houden.”