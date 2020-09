“Elk jaar tot twee leerlingen van wie beelden verspreid worden”: scholen weten maar al te goed hoe fout sexting kan gaan

Genk

Sinds enkele dagen circuleren er naaktfoto’s van drie bekende Vlamingen op sociale media. De beelden verspreiden zich als een lopend vuurtje, voornamelijk via WhatsApp. Een situatie die een behoorlijke impact kan hebben op een mensenleven, en daar zijn ook de scholen zich van bewust. De jongeren sensibiliseren is daarom een noodzaak. Wij spraken met de directie van het Genkse Onze-Lieve-Vrouwlyceum en Atheneum Alicebourg in Lanaken om te horen hoe zij dat aanpakken.