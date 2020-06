“Een van de ontvoerders van 13-jarige Genkse jongen is beruchte Syriëstrijder” Redactie

01 juni 2020

17u01

Bron: VRT NWS, Het Belang van Limburg 50 Genk De verdachten die vannacht werden opgepakt voor de ontvoering van een dertienjarige jongen in Genk zijn geradicaliseerde moslims. Dat meldt VRT NWS. Volgens Het Belang Van Limburg is een van de verdachten Khalid Bouloudo, één van de meest beruchte moslimextremisten van ons land. Het parket van Limburg kon dat niet bevestigen.



Khalid Bouloudo, ook wel de ‘koekjesbakker’ genoemd, is vorig jaar in beroep veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar met uitstel omdat hij een hele groep -vooral jonge- moslims uit Maaseik geradicaliseerd had en ertoe aangezet had naar Syrië te vertrekken.

Verder zijn een man uit Zutendaal en een twintiger uit Antwerpen als verdachte opgepakt. Hun advocaten Abdel Belkhouribchia en Jan Keulen konden nog niets kwijt over de zaak. De voorleidingen bij de onderzoeksrechter in Hasselt zijn nog volop bezig. De aangehouden verdachten zullen vrijdag voor de raadkamer verschijnen en donderdag krijgen de raadslieden inzage in het dossier.

In het onderzoek naar de ontvoering en gijzeling van de 13-jarige zoon van een beruchte Genkse familie zijn in totaal zeven verdachten opgepakt na huiszoekingen vanochtend, vier in Antwerpen en acht in Limburg. De jongen werd na 42 dagen opgesloten te zijn kort na middernacht vrijgelaten. Hij stelde het goed, maar de feiten zullen nog een psychologische weerslag hebben.

