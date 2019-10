“Dit is niet normaal!”: zeventien everzwijnen versperren Elena de weg naar huis Lien Vande Kerkhof

22 oktober 2019

17u57 0 Genk Elena Beckers uit Genk schrok zich een ongeluk toen ze gisterenavond om twintig over negen na het sporten naar huis wilde rijden. In een eerste stomverbaasde reactie greep ze naar haar telefoon om het uniek fenomeen vast te leggen: een grote kudde overzwijnen langs het huis van haar buren versperde de weg. “Dit is niet normaal!” roept ze geschrokken in een filmpje. “17 everzwijnen en ik kan er niet voorbij.”

“Wat je hoort rond everzwijnen is niet echt eenduidig”, vertelt Elena wanneer we haar later opbellen. “Enerzijds zeggen experts dat de beesten redelijk schuw zijn maar anderzijds hoor je ook verhalen over mensen die aangevallen worden. Ik heb meteen naar mijn ouders gebeld om advies en vervolgens met mijn grootlichten geknipperd en luide muziek opgezet. We wonen midden in de Genkse scholenbuurt op een zijstraat van de Collegelaan. De kudde trok zich vervolgens terug achter de draad van basisschool De Reinpad.” Ook besloot Elena de politie te bellen om te voorkomen dat de dieren de Weg naar As zouden oversteken. Vorige week reed er in Heusden-Zolder een man in één klap 19 everzwijnen aan. De politie kondigde aan een patrouille te sturen.

Elena is lang niet de enige die op een dergelijk tafereel botst. Everzwijnen die Genkse woonkernen binnendringen zijn intussen dagelijks kost. Maar een kleine twintig in één keer? Dat is vooralsnog géén dagelijkse kost.

De stad pakte recent uit met een nationale primeur: de groepsaankoop van everzwijnendraad. “We kregen heel veel reacties van geïnteresseerde leveranciers op ons idee om gemeenschappelijke omheining aan te kopen”, zegt schepen voor Leefmilieu en Duurzaamheid Toon Vandeurzen. “Binnenkort zullen we een oproep lanceren en kunnen mensen die een dergelijk draad willen laten installeren zich aanmelden via een formulier.”

Stiemerbeek als ‘groene’ draad

De jacht op everzwijnen in Genk begon dit jaar al in april: dieren werden opgejaagd waardoor ze de Stiemerbeekvallei verlieten en het pad langs de Stiemerbeek volgden. “De Stiemerbeek vormt de groene draad door Genk”, vertelt schepen Vandeurzen. “Daardoor zwerven de dieren nu door heel de stad. Momenteel zitten we opnieuw samen met het Agentschap voor Natuur en Bos om een nieuw jachtplan op te stellen waarin we alle pro’s en contra’s overwegen.”

Dat de dieren rondzwerven in een scholenbuurt zorgt niet voor extra dringende maatregelen. “De kans dat de dieren zich tonen op klaarlichte dag terwijl de kinderen spelen is erg klein. Al kan je zoiets nooit voor 200 procent uitsluiten”, stelt Vandeurzen. “Hoewel we als stad een uitgebreid actieplan opstellen liggen ook verkeersmaatregelen niet in onze handen. Maar collega-Genkenaar en minister Zuhal Demir kondigde onlangs aan opnieuw de koppen bijeen te steken om extra rasters langs gewestwegen te plaatsen om overpopulatie en hinder op wegen aan te pakken.”