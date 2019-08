‘De Steen’ op het literaire festival Zin in Zomer Lien Vande Kerkhof

16 augustus 2019

18u42 1 Genk Boekenwormen, lettervreters en literatuurfanaten kunnen aanstaande zondag hun lusten botvieren op het Zin in Zomerfestival in Thor Park. Zo reist Genkenaar en wereldburger Stefan Brijs speciaal naar Genk uit Andalusië, verlaat Phara de Aguirre de VRT-toren om de auteur het vuur aan de schenen te leggen, leukt Begijn Le Bleu de boel op met een vogellezing én waagt actrice Layla Önlen zich aan een pakkende monoloog: De Steen.

‘De Steen’, een relaas uit het boek ‘vertel Genk, vertel’ van Stefan brijs vertelt het waargebeurde verhaal van Muhabbet. Ze verliet haar geboortestad Kayseri in Turkije om haar leven verder te zetten. “Eigenlijk gaat het stuk over gewrongen zitten tussen twee werelden én in een huwelijk,” verduidelijkt Layla. “We stelden ons de artistieke vraag: ‘waar hoort iemand thuis?’ Is dat fysieke of een emotionele plek? Maar ook over heimwee, de kracht van het moederschap, liefde en menselijke emoties zijn belangrijke thema’s in het stuk.”

Of de actrice zelf ook een link heeft met het thema? “De vraag is eerder: is er iémand die geen link heeft met dit verhaal? Onlangs meende iemand zich na het bijwonen van een repetitie in het stuk te herkennen: de persoon in kwestie ging nog niet zo lang geleden immers voor het eerst op kot. Mijn persoonlijke verbintenis met het verhaal is in de eerste plaat zeker niet mijn afkomst, ook ik ben de dochter van een mijnwerker, maar mijn rol als vrouw en moeder. Net als Muhabbet, het hoofdpersonage, put ik het gros van mijn levenskracht uit mijn kinderen. Wat een thuis voor mij betekent? Daar waar je getriggerd kunt zijn door een kleur, licht of leven. Daar waar je je goed voelt. Voor mij is een thuis mobiel. Ik kan perfect aarden in Waterschei, maar ook in Neerpelt waar ik geboren ben of zelfs aan de andere kant van de wereld. Ik draag thuis mee in mijn hart."

Aanstaande zondag gaat ‘De Steen’, een productie geregisseerd door Huseyin Umaysiz van theater Antract in opdracht van Bibliotheek Genk, dus in première. “Ook de oorspronkelijke illustraties van Koenraad Tinel die bij het boek horen zullen in de voorstelling worden gebruikt. Het is de bedoeling dat we nog gaan rondtouren: hopelijk van mijnstad tot mijnstad.” Wie er zondag niet bij kan zijn: afspraak op 8 september op het Wereldfeest Ondersteboven in Neerpelt.