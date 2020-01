“De Italiaanse maffia kreeg een serieuze tik, maar is zeker niet verdwenen”, federale gerechtelijke politie blikt terug in Limburg Marco Mariotti

31 januari 2020

18u10 0 Genk De federale gerechtelijke politie (FGP) in Limburg heeft in 2019 de handen vol gehad met het oprollen én bestrijden van synthetische drugslabo’s. Dat leidde tot het ontmantelen van 14 labo’s en 63 aanhoudingen. Drugs wordt ter plaatse meer dan ooit geproduceerd door Belgen en Nederlanders. De Italiaanse maffia kreeg in Limburg dan weer een serieuze tik. “Maar vergis u niet, ze zijn niet dood", zegt Kris Vandepaer, directeur bij de FGP.

Enkele jaren geleden waren het de Aquino’s en menig andere Italiaanse families in Maasmechelen, Heusden-Zolder en Genk die hun geld verdienden met drugstrafiek vanuit Zuid-Amerika richting Europa. Bijna altijd georkestreerd door de Italiaanse maffia. Vandaag ligt het epicentrum qua drugs nog steeds in Limburg, maar steeg de productie van synthetische drugs zienderogen. “Veertien drugslabo’s hebben we in 2019 opgerold waarvan er negen actief waren", vertelt Kris Vandepaer.

“In België werden er in totaal 20 opgerold, dus 75% zat in Limburg. We hadden zelfs een spijtige primeur: een labo waar ‘crystal meth’ werd gebrouwen.” Een bijzonder verslavende drugs gekend bij het bredere publiek dankzij de serie ‘Breaking Bad’. Op 23 locaties werd drugsafval afkomstig van labo’s gedumpt, gemiddeld twee per maand. Steeds wordt er bij arrestaties een link gezien tussen Belgen én Nederlanders afkomstig uit Zuid-Limburg. Maar is de Italiaanse maffia dan helemaal uitgeteld? “Feit is dat ze een heel aantal zware klappen kregen in Limburg, maar dood is dat wereldje nooit. Comateus ook niet. De maffia is iets internationaal georganiseerd en doet meer aan verschuiving.”

Lokaal georganiseerde misdaad zag de FGP in Genk waarbij Hilal Makhtout werd gegijzeld en vermoord. Maar liefst veertien verdachten werden daarbij opgepakt. “En dan heb je daar ook nog eens te maken met vier plaatsdelicten. Daar is duizenden manuren aan werk in gekropen. En dan spreken we nog niet over het aantal assisenzaken die we moeten voorbereiden.” In 2020 zal de moord op Silvio Aquino behandeld worden.

Witte kassa’s

Derde pijler waar het FGP haar prioriteiten op stelde was het tegengaan van witwaspraktijken. “Waar criminele bendes actief zijn, krijg je automatisch witwas. Tegelijk had je het onderzoek naar sjoemelen met de witte kassa’s waar we schatten dat zeven handelszaken maar liefst 3 miljoen euro aan belastingen ontdoken.”

Nog enkele straffe cijfers: Limburg kende vorig jaar 37 afrekeningen gaande van 12 schietpartijen, 11 brandstichtingen, 4 explosies en 2 gijzelingen. Er werden in totaal 201 mensen gearresteerd gelinkt aan gerechtelijke onderzoeken. Er werd geld en goederen in beslag genomen ter waarde van 16 miljoen euro. Nog opvallend zijn 64 uitgevoerde autopsies.