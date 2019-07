‘Bravo! meneer Bruegel’

10 juli 2019

Al sinds 6 april komt ‘De Wereld van Bruegel’ letterlijk tot leven te midden van het groen in het grootste Openluchtmuseum van Vlaanderen. De internationale expo legt de link tussen de bekende Vlaamse schilder Pieter Bruegel de Oude en Bokrijk samen met vele andere geheimen bloot. Maar vanaf morgen word je pas echt in tijd teruggekatapulteerd dankzij de theatervoorstelling ‘Bravo! Meneer Bruegel’ van het gezelschap ‘Laika, theater der zinnen’.

450 jaar schilderkunst van Bruegel

Het is dit jaar precies 450 jaar geleden dat de legendarische schilder overleed. In 1953 werd Bokrijk ontworpen door kunsthistoricus Joseph Weyns die bij de realisatie van het openluchtmuseum de schilderijen van Pieter Bruegel voor ogen hield. Volgens Kristel Van Mierlo, hoofd marketing van Bokrijk, gingen ze de samenwerking aan omdat het theaterstuk perfect past bij wat het openluchtmuseum wilt uitstralen. “Het leven en de werken van Pieter Bruegel zijn niet altijd eenvoudig of toegankelijk. Maar Laika slaagt erin een verhaal te vertellen dat aansluit bij ons volledige doelpubliek. Mijn zoontje van negen is vijftig minuten lang met ingehouden adem blijven stilzitten.”

Het stuk is gebaseerd op ‘De strijd tussen Carnaval en Vasten’, een bekend schilderij van de kunstenaar. Een topcast waaronder Hans van Cauwenberghe, Robbert Vervloet en Manoe Frateur beweegt zich dansend, drinkend, etend, spelend, minnekozend, klagend en spottend over Het Plein der Zinnen. “Maar er spelen telkens ook vier acteurs van ons Living History-gezelschap mee in het stuk. Bokrijk-figuranten die je normaal tegen het lijf loopt in de rol van de champetter of de juf van het schooltje. Het is voor hen een mooie kans om met een professionele ploeg aan de slag te gaan. En ook de mensen van Laika vinden de samenwerking super.”

‘Bravo! meneer Bruegel’ is gratis voor bezoekers van het Openluchtmuseum van Bokrijk en vindt plaats van 11 juli t.e.m. 1 september, telkens om 14 u. en om 16 u. Op zaterdag, zon- en feestdagen is er een extra voorstelling om 11u. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten en wordt uitgevoerd in het Nederlands. Maar anderstaligen kunnen de voorstelling gemakkelijk begrijpen.