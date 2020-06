“Bouloudo was voorwaardelijk vrij, maar kon toch wapens verzamelen en een bende vormen, hoe kan dat?” mvdb

02 juni 2020

10u58

Bron: VRT 22 Genk De bekendste naam Ze wil justitieminister Koen Geens (CD&V) daarover aan de tand voelen, maakte ze duidelijk in ‘De Ochtend’ op Radio 1. De bekendste naam van het zestal dat vastzit voor de ontvoering en gijzeling van de dertienjarige jongen uit Genk is Khalid Bouloudo. Als ronselaar van Syriëstrijders kreeg hij twee veroordelingen voor terreurfeiten. “Hoe kan het dat iemand voorwaardelijk vrij is, toch in staat is om wapens te verzamelen en dergelijke feiten te plegen?”, vraagt voorzitter van de Kamercommissie Justitie Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) zich af.



Bouloudo kreeg in eerste aanleg tien jaar cel voor het ronselen van Syriëstrijders, maar zag deze straf in beroep omgezet naar drie jaar met uitstel. Eerder liep hij al een veroordeling voor terrorisme op. “Hoe kan het eigenlijk dat iemand die dergelijke feiten pleegt zo’n zware straf krijgt en nadien wegkomt met een veel lichtere straf? Rechters oordelen natuurlijk onafhankelijk, maar we kunnen alleen maar vaststellen dat er een groot verschil op zit.” Van Vaerenbergh vindt drie jaar voorwaardelijk “bijzonder licht”.

Ook bij de opvolging van Bouloudo stelt het N-VA-Kamerlid zich vragen. “Hoe kan het dat iemand voorwaardelijk vrij is, toch in staat is om wapens te verzamelen, en een bende kan vormen en dergelijke feiten kan plegen? Hij zou toch in het oog moeten worden gehouden?”

“Ook blijft de vrees dat het losgeld gebruikt zal worden bij de financiering van terreur, wat de feiten nog verergert.” Over de grootte van dat bedrag bestaat nog onduidelijkheid. Ramingen gaan van 330.000 tot vijf miljoen euro. “Het onderzoek moet uitwijzen of het geld nog terug te vinden is en naar waar het al dan niet doorgestroomd is.”

Van Vaerenbergh wil justitieminister Koen Geens aan de tand voelen in de Commissie “en we verwachten dat er antwoorden komen”. De commissie moet bekijken hoe opvolging beter kan, klink het.

