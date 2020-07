Genk

Een nieuwe piek en nieuwe besmettingen in de Limburgse mijngemeenten: allesbehalve een ideaal kader voor het islamitische Offerfeest, dat vrijdag begint. Maar in tegenstelling tot Gent, waar de stad donderdagavond nog besliste om geen gebed in de moskee toe te laten, mogen Limburgse moslims wel nog samen bidden. Al zal dat in shifts moeten gebeuren.