‘BabyBallers’ komt binnenkort naar Genk ENL

20 augustus 2020

13u04 1 Genk Sportskids en SportWerk Vlaanderen introduceren ‘BabyBallers’ in Vlaanderen. De sport, die speciaal gericht is op jonge kinderen, kan vanaf september ook worden uitgeoefend in Genk. Het is simpelweg een balsport met een kinderlijke twist. Doel: spelenderwijs meer leren over kleuren, getallen en vormen, en sociale skills ontwikkelen.

BabyBallers, een sport die oprichter Richard Elms acht jaar geleden introduceerde in het Verenigd Koninkrijk, komt naar Genk. Sportskids rolt in samenwerking met SportWerk Vlaanderen de sport hier uit. Concreet gaat het om een sport voor jonge kinderen. Peuters en kleuters worden geprikkeld om te spelen met de bal als rode draad. Spelenderwijs leren ze bij over kleuren, getallen en vormen. Ze maken er nieuwe vriendjes en ontwikkelen tegelijk hun sociale skills.

(Lees verder onder de foto)

Inspelen op fantasie

Elke week draaien de lessen, met maximaal 20 deelnemers, rond een ander thema. Zo zijn er bijvoorbeeld de ene week kegels in de vorm van ijscrèmehorentjes. De bal wordt dan beschouwd als een bol ijs. De week erop doet de kegel dienst als een fruitboom, waarvan de kinderen vruchten moeten plukken. Op die manier speelt de lesgever in op de fantasie van het kind. Elke les duurt 40 minuten. De bedoeling is niet dat de ouders of familieleden toekijken, maar wel zelf deelnemen. Volgens de organisatie ondervindt het kleintje zo dubbel zo veel plezier.

De initiaties zullen doorgaan in de stedelijke sporthallen. Het niveau is aangepast aan de leeftijd van het kind. BabyBallers is daarom opgedeeld in 3 leeftijdscategorieën: van 16 maanden tot 2,5 jaar zijn de BabyBallers. Van 2,5 jaar tot 3,5 jaar heb je de MiniBallers en de 3,5 jaar tot 5 jaar vormen de ballers Ballers. De lessenreeksen starten vanaf september.