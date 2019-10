“Alles in het klein”: Grootste modelbouwbeurs van Benelux streek na vier jaar weer neer in Genk Dirk Selis

20 oktober 2019

18u46 0 Genk Altijd al willen ervaren hoe het is om met een truck te rijden, te racen met een racewagen of te varen met een (duik)boot? De grootste modelbouwbeurs van de Benelux streek na vier jaar weer neer in de Genkse Limburghal voor maar liefst 11.000 vierkante meter ‘modelbouwpret’.

Zo’n zeshonderd exposanten uit verschillende Europese landen stelden op een van de 130 voorziene standen radiobestuurde modellen zoals tanks, trucks, bulldozers, kranen, graafmachines, zeppelins, boten, vliegtuigen en zelfs F1-bolides tentoonstellen. Bezoekers konden op verschillende plekken zelf het stuur of de knuppel in handen nemen en er wordt een heleboel randanimatie voorzien.

Duikboot uit ‘Torpedo’

De opvallendste primeur van deze Euromodelbeurs is de op 6,40 meter gebouwde duikboot U-235. Die duikboot werd gebruikt in de film Torpedo die weldra in de bioscoop verschijnt. Koen De Bouw, Sven De Ridder en Joren Seldeslachts nemen de hoofdrollen voor hun rekening in een verhaal over een bende Vlaamse rebellen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met een duikboot van Congo naar de VS moeten varen om uranium te transporteren.

Modeltreinliefhebbers

Ook de liefhebbers van modeltreinen konden hun lusten botvieren met 40 werkende modeltreinbanen in elke schaal. Bezoekers kunnen ook gratis meerijden op de ‘live steam’-spoorbaan die aan de ingang van de hallen ligt. Tot slot konden verzamelaars hun slag slaan tijdens de grote internationale verkoop- en tweedehandsbeurs.