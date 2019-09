Gemeente Langemark-Poelkapelle krijgt nieuwe zebrapaden Christophe Maertens

10 september 2019

13u33 1 In Langemark-Poelkapelle komen er verschillende nieuwe zebrapaden. Dat werd op de gemeenteraad goedgekeurd. “Misschien moeten de oude zebrapaden ook eens worden herschilderd.”

“Er worden zebrapaden aangelegd in de Nieuwe Kalsijde, ter hoogte van de verbindingen tussen de Vijverstraat en de Nieuwe Kalsijde”, aldus het gemeentebestuur. “Door het openbreken van de Vijverstraat, is de nieuwe Kalsijde de enige verbinding tussen de Satiestraat en de Klerkenstraat. De straat is bovendien niet gelegen in de zone met tonnagebeperking in het centrum van Langemark. Ter hoogte van het Vijverpark en de Kasteelstraat zijn er dwarsverbindingen over de Vrijbosroute aangelegd naar de nieuwe Kalsijde. Om voetgangers daar op een veilige manier te laten oversteken, worden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd.” Ook in de Boezingestraat ter hoogte van huisnummer 27 komt er een zebrapad. “Daar is er een verbinding met de achterliggende wijk. De Boezingestraat is een drukke verbindingsweg met veel zwaar verkeer en daarom kom er een zebrapad”, zegt het gemeentebestuur.

Tenslotte wordt er een zebrapad in de Poelkapellestraat ter hoogte van nummer 18 aangelegd. “Ook de Poelkapellestraat is een drukke verbindingsweg met veel zwaar verkeer. Op termijn komt er tussen nummer 16 en 18 een toegang naar een achterliggend woongebied, waar op een verkeersluwe manier de Markt en het centrum kunnen worden bereikt.” Gemeenteraadslid José Victoor (N-VA) vraagt zich af of ook de bestaande zebrapaden niet een likje verf kunnen gebruiken.