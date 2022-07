Geluwe viert feest: na twee coronajaren pakt nieuw bestuur weer uit met Gapersfeesten

Herentals Jo Helsen toert al voor twaalfde keer langs de Tour de France met retrokara­vaan: “Met VW-busjes het parcours volgen, da’s mijn leven!”

De Tour de France op de voet volgen met een sliert oude Volkswagen-busjes die iedere dag neerstrijken in één of andere weide langs het parcours. Dat is wat Jo Helsen al voor de twaalfde keer doet, nu hij met Les Amis de Tour de France weer drie onvergetelijke weken tegemoet gaat. “Vandaag hoop ik dat Wout van Aert ons niet ziet, dan doet hij nog mee voor de prijzen aan de meet”, klinkt het.

