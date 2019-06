Zestienjarige Thomas Houben verliest strijd tegen zeldzame ziekte Vanessa Dekeyzer

15 juni 2019

10u45 0 Geetbets De 16-jarige Thomas Houben is op 13 juni overleden. Thomas verscheen in onze krant in oktober 2017 toen twee dappere dames, Sandra en Laura uit Rummen (Geetbets), een wafelverkoop op poten zetten voor Thomas uit Herk-de-Stad zodat mama Corinna een aangepaste wagen kon kopen om haar zoon, die aan een ernstige genetische afwijking leed, makkelijker te kunnen vervoeren.

Thomas was de eerste in België, bij wie de aandoening werd vastgesteld. De jongen leed aan het MECP2-duplicatie syndroom, een zeldzame afwijking op het X-chromosoom die zorgt voor een achterstand in de ontwikkeling, autistiforme kenmerken, epilepsie en vaak terugkerende infecties. Vandaag zijn er amper drie mensen in ons land en 150 in de hele wereld met MECP2, een genetische afwijking op het X-chromosoom. “De dokters dachten dat hij zijn puberteit met moeite zou halen. Daar zit hij nu toch al even in, maar we zien wel dat hij achteruit gaat”, zei Corinna toen in onze krant.

In juni vorig jaar kon met de opbrengsten van de wafel-en speculaasverkoop, een kienavond en gulle giften, een aangepaste wagen gekocht worden. De Citroën Berlingo werd zo aangepast dat Thomas in zijn rolstoel via een platform in de auto gereden en vast geklikt kan worden. Zo kon Thomas toch nog genieten van enkele fijne uitstappen onder meer naar het Schulens Meer en Scherpenheuvel. En ook voor de verplaatsing van Thomas naar naar ‘t Prieeltje in Hakendover, een dagverblijf voor mentaal of meervoudig gehandicapte kinderen, deed deze wagen perfect dienst.

Op de Facebookpagina ‘Steun Thomas’ wordt er verslagen gereageerd op het overlijden van Thomas. Corinna wil alvast iedereen bedanken voor alle steun van de voorbije jaren.