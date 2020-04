WZC Betze Rust krijgt gezichtsmaskers van onderzoekers PXL en UHasselt Vanessa Dekeyzer

03 april 2020

11u31 0 Geetbets De 3D-printers van Makerspace/PXL-UHasselt draaien momenteel overuren. Al twee weken lang printen zij onderdelen voor gezichtsmaskers. Deze schenken de onderzoekers aan zorgcentra in Limburg en Vlaams-Brabant. De gemeente Geetbets kon via een van zijn inwoners maskers verkrijgen voor het wzc Betze Rust en de twee andere vestigingen in Zoutleeuw en Nieuwerkerken.

Ook de medewerkers van de technische dienst van de gemeente Geetbets droegen hun steentje bij en zorgden voor het transport van het plexiglas naar de verschillende montageafdelingen. “Als gemeentebestuur van Geetbets zijn wij de coördinator van Makerspace@PXL/UHasselt, Tom De Weyer, zeer dankbaar voor het enorme waardevolle werk dat hij en zijn team verrichten”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld).

Om de gezichtsmaskers te maken, gebruiken de onderzoekers in totaal drieëntwintig 3D-printers. “Ondertussen staat onze teller al op een 500 printbare onderdelen voor faceshields en 550 transparante covers die we gelaserd hebben. Deze hebben we geschonken aan zorginstellingen over heel Limburg, zoals het Jessa Ziekenhuis, ziekenhuis Sint-Trudo en het Sint-Franciscusziekenhuis”, zegt Tom De Weyer.

Nieuwe materialen nodig

“Verder proberen we ook huisartsen en zorginstellingen te helpen”, vertelt De Weyer. “Zo hebben we ook aan de zorgcentra van Geetbets faceshields geleverd, want ook bij hen is er natuurlijk een vraag naar beschermende materialen. We proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen.”

De voorraad is wel stilaan aan het op geraken. “Mochten we nieuwe materialen aangeleverd kunnen krijgen, of eventueel sponsors kunnen vinden om deze mee te financieren, dan zou dat natuurlijk een zeer grote hulp zijn”, besluit Tom.