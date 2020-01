Wielerclub Mac Adam mag al 20 kaarsjes uitblazen Vanessa Dekeyzer

15 januari 2020

16u21 0 Geetbets Wielerclub FC MacAdam heeft haar 20-jarig bestaan gevierd. Na de ochtendrit op zondag was er een receptie met hapjes en drankjes in het stamlokaal café de Witte van Tilles. Daar werden ook enkele awards uitgedeeld.

FC MacAdam ontstond in 2000 onder impuls van het trio Gunther Mottie, Marc Bonné en burgemeester Jo Roggen (Open Vld) en groeide jaar na jaar in leden. “Wij tellen vandaag een 25-tal rijders die op donderdag of zondag deelnemen aan een rit”, aldus burgemeester Roggen.

“Tijdens het paasverlof zullen we per fiets door de Algarve in Portugal trekken onder begeleiding van Johan Vansummeren en tijdens het Pinksterweekend trekken we dan weer gedurende drie dagen vanuit Geetbets naar Baarle-Nassau”, besluit Jo Roggen.