Webshop voor speculaasbakkerij Vanvuchelen vdt

19 augustus 2019

16u32 1 Geetbets Speculaasbakkerij Vanvuchelen heeft zopas een webshop geopend. Vanaf nu is het mogelijk om vanuit de hele Benelux online speculaas te bestellen en te laten leveren per post.

“Op deze manier kan speculaasbakkerij Vanvuchelen nóg meer aan de toenemende vraag beantwoorden en zijn we nu dus ook beschikbaar buiten Vlaams Brabant en Limburg”, zegt ambachtelijk speculaasmaakster Erika Vanvuchelen. “We blijven uiteraard ook present op de streekproductenmarkten en de speculaas kan ook gewoon verder afgehaald worden in de winkel zelf, op afspraak en op elke tweede zaterdag van de maand. Ook in heel wat winkels is de speculaas te koop.”

Voor de webshop kon Erika rekenen op Belgunique, een platform gespecialiseerd in typische handgemaakte Belgische producten.“Ons talent krijgt hier, naast de webshopmogelijkheid, een volledige infopagina. Het is een mooie kans om de markt van onze speculaas verder uit te breiden.” De webshop kan je vinden op www.speculaaswebshop.be.