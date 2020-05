Vzw De Poezenpootjes vraagt steun in deze moeilijke coronatijden Vanessa Dekeyzer

11 mei 2020

15u29 0 Geetbets Ook voor de vzw Poezenpootjes, die al jaren zwerfkatten maar ook andere dieren opvangt, zijn het moeilijke tijden sinds de uitbraak van het coronavirus. “Financieel krijgen we rake klappen”, zeggen beheerders Erik Soors en Nadia Najem.

“Het is namelijk zo dat de dierenpleegouders en andere vrijwilligers vanwege de lockdown geen activiteiten meer kunnen organiseren die geld in het laatje brengen. Dus geen keen kienavonden, voedselinzamelingen of drankstandjes op kermissen dus. En zonder geld kunnen we helaas ook minder betekenen voor de diertjes.”

Erik en Nadia doen daarom een warme oproep. “Elke gift, groot of klein, op het rekeningnummer van de vzw BE77 9730 8951 2442 is een hart onder de riem en kan het verschil maken voor onze diertjes in nood. We hebben al enkele stortingen gehad, waarvoor dank, maar we zijn er nog lang niet.”