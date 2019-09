Vrijdagmarkt Geetbets herleid tot één kraam Vanessa Dekeyzer

13 september 2019

19u25 0 Geetbets Twee jaar na de opstart van de vrijdagmarkt op het Stationsplein lijkt deze op sterven na dood. Nog slechts één kraam blijft overheid. Toch wil het gemeentebestuur dit initiatief nog niet opgeven. “We kunnen de markt misschien nog wat later laten beginnen, zodat de werkende mensen nog de kans krijgen om deze te bezoeken”, zegt bevoegd schepen Roland Strouven (Open Vld).

“Op vraag van de mensen werd twee jaar geleden de wekelijkse vrijdagmarkt gestart”, gaat de schepen verder. “Nu is alleen de beenhouwer nog altijd van de partij en die heeft een stevige reputatie opgebouwd.”

Het gaat om de kraam van Vleeswaren Gerrit en Peggy uit Betekom. “We zijn er van bij de start bij”, zegt Gerrit. “En de zaken gaan goed, zeer goed. Elke vrijdag hebben we hier ons vast cliënteel. Waar het precies fout gelopen is met de vrijdagmarkt, kan ik niet zeggen.”

En ook schepen Strouven weet niet waarom de marktkramers wegblijven. “Nochtans mogen ze hier gratis elektriciteit gebruiken en moeten ze bovendien geen standgeld betalen. Toch haakten ze één voor één af. En ook de kopers bleven weg. Je kan een markt alleen maar draaiende houden als er waar verkocht wordt, want de kramers moeten tenslotte hun brood daarmee verdienen.”

Maar het gemeentebestuur geeft niet op en bekijkt wat er kan gebeuren om de markt nieuw leven in te blazen. “Hopelijk verdwijnt onze favoriete vleeskraam niet”, zegt een van de trouwe klanten van Vleeswaren Gerrit en Peggy. “Er is geen slager in Geetbets dorp en bovendien is het een traditie geworden dat we op vrijdag naar hier komen.”