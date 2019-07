Vriendinnen organiseren carwash om vrijgezellenavond te bekostigen vdt

19 juli 2019

Team Bride, een groep van twintig vriendinnen, organiseren op zaterdag 20 juli een carwash om de vrijgezellenavond van hun vriendin te financieren. Evelien Reniers stapt in 2020 in het huwelijksbootje met Kevin Claes. Daarom willen haar hartsvriendinnen haar een ongelofelijke avond bezorgen door middel van een ludiek idee. Terwijl je wagen een sopje krijgt, kan je genieten van een lekkere gin of een andere gekoelde drank. Het evenement zal plaatsvinden in de Ketelstraat in Rummen naast Vrije Basisschool De Knipoog. Je kan er terecht tussen 9 uur en 15 uur. Iedereen is welkom en de zon zal alvast van de partij zijn.