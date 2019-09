Video: Grote opkomst voor wandeling als eerbetoon aan vermoorde Jonas. “We moesten dit doen, gewoon om even stil te staan bij het onrecht dat Jonas is aangedaan.” Vanessa Dekeyzer

17u31 0 Geetbets Zo’n duizend mensen zakten vandaag af naar volleybalclub BEVO Geetbets voor een wandeling als eerbetoon aan Jonas Vlayen, de 23-jarige jongeman uit Budingen die op 18 oktober vorig jaar om het leven werd gebracht door een vroegere klasgenoot. “We vonden het nodig om de mensen even te laten stilstaan bij dit zinloze geweld”, zeggen mama Hilde en papa Danny.

In de sporthal werd een hoekje gemaakt met alle shirts die Jonas droeg tijdens de matchen bij BEVO. “Ik herinner me nog goed toen Jonas hier als klein manneke aankwam in de club”, vertelt Martine Hendrickx, voorzitter van de club. “Ik gaf toen les en vroeg aan Jonas om de bal twintig keer tegen de muur te gooien. Mama Hilde zei toen: maar Jonas kan nog niet tot twintig tellen. (lacht). Zo klein was Jonas dus toen hij bij BEVO kwam en hij is hier altijd gebleven.”

Als libero droeg hij een lichtblauw truitje met het nummer 15. “Jonas zal hier in de club de eeuwige 15 blijven”, zegt Martine. “Bij de nieuwe truitjes hebben we dan ook bewust het nummer vijftien niet meer gedrukt. In de sporthal, net naast het scorebord, hebben we een grote canvas met de afbeelding van Jonas opgehangen. Zo is hij altijd in ons midden. In de club wordt er ook nog vaak over hem gepraat. Hij was hier graag gezien.”

Vanuit de sporthal wandelen we met Hilde en Danny en enkele vrienden mee richting Aronst Hoek. “Jonas zou de eerste geweest zijn om zo’n initiatief te nemen mocht dit gebeurd zijn met iemand die hij kende”, vertelt Hilde. “Hij was altijd heel sociaal en empathisch. En daarnaast was Jonas ook een heel sportief iemand. Met de fiets rijden, deed hij super graag. Zo is hij vorig jaar nog op zijn eentje naar de Muur van Hoei gereden, een rit van honderd kilometer. Ik was toen heel ongerust dus ik vroeg dan ook dat hij een berichtje zou sturen wanneer hij weer thuis zou zijn, want ikzelf was buitenshuis. Om 19.30 uur kreeg ik een sms’je: mama, ik ben al gewassen en al. Dat berichtje, en nog vele anderen, heb ik bewaard. Ik kan niets van Jonas wegdoen. Al zijn kleren hangen nog zoals altijd op een kapstok in zijn kast.”

We komen aan een eerste herdenkingspost, waar alle wandelaars hun vingerafdruk in inkt mochten drukken en deze vervolgens op een canvasdoek met daarop een boom afgebeeld mochten plaatsen, een idee van Jonas’vriendin Lore als herinnering aan de wandeling. Zelf wil ze liever niets vertellen. Maar veel vrienden, familie en kennissen getuigen allemaal over wat een fantastisch iemand Jonas was. “Als klasgenoot, zowel in Zoutleeuw als later in Zepperen, was het altijd wel lachen met Jonas”, zegt Willem Herbots. “Ik hoorde hem nu niet zoveel meer als vroeger, maar als we mekaar tegenkwamen, was het weer zoals in onze studententijd. Ik ben blij dat ik hem vorige zomer nog twee keer gezien heb en dat we met een pint erbij konden bijpraten. Die momenten zal ik blijven koesteren.”

Aan de tweede tussenpost hangen foto’s van Jonas en op de tafel ligt een fotoalbum. “Jonas heeft altijd van auto’s gehouden. Als kleine jongen moest ik van hem eens meedoen aan een wedstrijd, waarbij je een weekend met een Mini Cooper mocht rijden. Winnen we dat toch wel niet zeker”, zegt mama Hilde lachend. Wat verderop in het album zien we Jonas met allerlei dieren. Op één foto zien we hem zelfs liggend op een luchtmatras in het water met naast hem een zwaan. “Hij was op zijn luchtmatras in slaap gevallen. Toen hij plots wakker werd, schrok hij wel erg toen hij die zwaan plots naast hem zag!”

Hilde schrijft als eerste iets in het album. “Jonas, we missen je.” Bijna een jaar na de feiten blijft het gemis immens groot voor Danny en Hilde. “We zijn gebroken”, zegt Danny met een krop in de keel. “De zin van het leven is weg voor ons. Je eigen kind moeten afgeven op zo’n zinloze manier, is niet te vatten. We moesten dit dan ook doen, gewoon om even stil te staan bij het onrecht dat Jonas is aangedaan. Vandaag heeft ons deugd gedaan omdat er zoveel mensen waren, voor Jonas. Familie, vrienden, kennissen, kortom iedereen die hier aanwezig was, en vooral ook de mensen van BEVO, willen we dan ook graag bedanken om er te zijn!”