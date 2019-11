VBS De Knipoog in Rummen steunt SOS kinderdorpen met SOS Kus- & Knuffelzone Vanessa Dekeyzer

06 november 2019

13u33 4 Geetbets Iedere dag komen er 230 kindjes de speelplaats van De Knipoog opgelopen. De ene al huppelend, de andere al zingend, sommige wat rustiger, anderen dan weer met wat meer tegenzin…Maar allemaal hebben ze één ding gemeen: ze hebben afscheid genomen voor ze de schoolpoort binnenwaaien.

Ouders kunnen hun liefde op 1.001 manieren aan hun kinderen tonen. En het moment dat je je kinderen ophaalt of afzet op school is daar een mooi voorbeeld van. Daarom bedacht men de SOS Kus- & Knuffelzone, waar ouders hun kinderen elke schooldag nog eens goed vast kunnen pakken voor ze hen aan de goede zorg van de leerkrachten overlaten.

“Onze school heeft bewust gekozen om SOS Kinderdorpen te steunen via de aankoop van deze zone omdat de liefdevolle aandacht aan de basis ligt van de projecten van SOS Kinderdorpen: kinderen die niemand meer hebben opvangen in een warme, liefdevolle thuis”, zegt directrice Birja Steeno. “Maar ook in het dagelijks leven in onze samenleving wil SOS Kinderdorpen die aandacht stimuleren. In onze school besteden we iedere dag extra aandacht aan de socio-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. We hebben al vele acties ondernomen en aanpassingen gedaan in het schoolgebouw en de speelplaats en dit leek ons een gepaste toevoeging om onze boodschap ook naar de buitenwereld over te brengen. We hebben zo ook een win-win situatie. De ouders en kinderen hebben een duidelijke zone waarin ze afscheid kunnen nemen en we steunen SOS Kinderdorpen.”