Vandalen knippen afsluitingsdraad weide door: negen koeien ontsnappen Kristien Bollen

13 juni 2019

Op de Heirbaan in Geetbets merkte men deze ochtend rond 6.45 uur op dat er enkele koeien uitgebroken was. De gealarmeerde politie contacteerde de eigenaar van de beesten. De agenten konden samen met de boer de beesten te pakken te krijgen en terug in de weide te plaatsen. Politie stelde toen ook vast dat de afsluitingsdraad op twee plaatsen was doorgeknipt en de dieren dus zo konden ontsnappen. De eigenaar herstelde meteen de afsluiting zodat de dieren veilig op de weide bleven staan. Politie opende een onderzoek naar de mogelijke vandalen.